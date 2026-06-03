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Gêmeos, Libra, Sagitário e Peixes recebem uma mensagem do universo hoje (3 de junho) capaz de mudar prioridades e planos

Uma percepção inesperada ajuda alguns nativos a enxergar com mais clareza qual caminho seguir a partir de agora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 05:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, o que muda uma vida inteira não é um grande acontecimento, mas uma simples resposta que chega no momento certo. Nesta quarta-feira (3), a energia favorece revelações, entendimentos e percepções capazes de transformar decisões importantes. Questões que pareciam confusas começam a fazer sentido, enquanto novos caminhos surgem diante daqueles que estavam esperando um sinal para seguir em frente. Para quatro signos do zodíaco, o dia pode trazer exatamente essa sensação: a de finalmente entender algo que estava diante dos olhos o tempo todo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (3 de junho) pode marcar um avanço importante na carreira, nas finanças e em decisões pessoais que vinham sendo adiadas

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Gêmeos: Hoje você pode ter uma daquelas percepções que mudam completamente a forma de enxergar uma situação. Uma dúvida antiga começa a ser respondida e, junto com ela, surge uma direção mais clara para os próximos passos. O que antes parecia incerto agora ganha contornos concretos. Confie na clareza que surge ao longo do dia.

Dica cósmica: Algumas respostas aparecem quando você para de procurá-las com tanta insistência.

10 livros para quem é de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
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Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Libra: O equilíbrio que você tanto buscava começa a se manifestar em áreas importantes da sua vida. Questões emocionais ou relacionamentos que vinham consumindo sua atenção podem finalmente entrar nos eixos. Com menos distrações e preocupações, você consegue voltar a focar nos seus próprios sonhos e objetivos.

Dica cósmica: Quando a paz chega, aproveite para investir em você.

10 livros para quem é de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
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Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Sagitário: Uma sensação de conclusão toma conta do seu dia. Você pode perceber que algo que parecia inacabado já cumpriu seu papel na sua história. Essa compreensão traz alívio e permite olhar para frente com mais leveza. O passado deixa de ser um peso e passa a ser apenas parte da sua trajetória.

Dica cósmica: Nem todo encerramento representa uma perda; alguns representam libertação.

10 livros para quem é de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
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Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Peixes: Sua intuição estará especialmente forte hoje. Sinais, coincidências e percepções podem ajudar a enxergar uma oportunidade que antes passava despercebida. O mais importante é não ignorar aquilo que seu coração vem tentando dizer há algum tempo. Existe um chamado para agir, não apenas sonhar.

Dica cósmica: A confiança nos seus instintos pode levar você mais longe do que imagina.

10 livros para quem é de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
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O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

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Signo Gêmeos Libra Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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