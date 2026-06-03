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Hoje (3 de junho) pode marcar um avanço importante na carreira, nas finanças e em decisões pessoais que vinham sendo adiadas

A quarta-feira chega com energia favorável para organizar prioridades, fortalecer relacionamentos e enxergar novas oportunidades com mais clareza e confiança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 03:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Hoje, 3 de junho, será um dia de crescimento gradual, mas consistente. Muitas pessoas vão perceber que pequenos movimentos feitos agora podem gerar resultados importantes nos próximos meses. A comunicação ganha destaque, favorecendo acordos, negociações e conversas que estavam pendentes. Também será um momento positivo para rever metas, fortalecer laços afetivos e agir com mais estratégia diante dos desafios do dia a dia. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje sua iniciativa pode abrir portas importantes no trabalho. Projetos que pareciam travados tendem a avançar quando você assume uma postura mais confiante. No amor, conversas sinceras ajudam a eliminar dúvidas e aproximar quem realmente importa. Dica cósmica: A coragem cresce quando você para de esperar o momento perfeito.

Touro: O dia favorece aprendizados, trocas de experiências e novas perspectivas. Você pode encontrar soluções criativas para questões profissionais ou financeiras. Nas relações, a sinceridade será sua melhor aliada para fortalecer vínculos. Dica cósmica: Ouvir opiniões diferentes pode trazer respostas valiosas.

Gêmeos: Hoje sua capacidade de comunicação estará em destaque. Reuniões, negociações ou conversas importantes tendem a gerar bons resultados. No amor, o momento favorece cumplicidade e entendimento. Apenas evite criar preocupações antes da hora. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: A quarta-feira favorece reconhecimento e crescimento profissional. Pessoas influentes podem notar seu empenho ou apoiar alguma ideia importante. No campo afetivo, pequenos gestos de carinho terão grande impacto. Dica cósmica: Sua sensibilidade pode abrir portas quando usada com equilíbrio.

Leão: Hoje você terá energia extra para concluir tarefas e colocar projetos em movimento. O dia também favorece decisões ligadas ao futuro financeiro. Nos relacionamentos, evite transformar pequenas divergências em grandes conflitos. Dica cósmica: A paciência pode render mais resultados do que a pressa.

Virgem: O momento pede confiança no próprio potencial. Mesmo que alguns obstáculos apareçam, sua organização ajudará a encontrar soluções práticas. No amor, procure valorizar mais os momentos simples ao lado de quem você gosta. Dica cósmica: Nem todo progresso acontece de forma visível.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje será importante equilibrar responsabilidades e vida pessoal. Sua criatividade pode chamar atenção no ambiente profissional. Nos relacionamentos, uma conversa franca tende a esclarecer situações que estavam gerando dúvidas. Dica cósmica: O equilíbrio nasce quando você escolhe suas prioridades.

Escorpião: O dia favorece planejamento financeiro e decisões mais conscientes sobre o futuro. Você poderá enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. No amor, a sinceridade fortalece a confiança entre vocês. Dica cósmica: Segurança também se constrói nos detalhes.

Sagitário: Hoje sua confiança estará em alta, favorecendo contatos, reuniões e projetos coletivos. O trabalho tende a render mais quando você compartilha ideias e experiências. Nas relações, evite discussões desnecessárias. Dica cósmica: Grandes conquistas costumam começar com pequenos passos.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: A quarta-feira favorece metas de longo prazo e avanços profissionais. Mesmo que os resultados ainda pareçam lentos, você está construindo algo sólido. No amor, procure ouvir mais antes de tirar conclusões. Dica cósmica: Persistência continua sendo sua maior força.

Aquário: Hoje novidades podem surgir por meio de contatos, estudos ou propostas inesperadas. O momento favorece inovação e novas formas de enxergar antigos desafios. Nas relações, o diálogo será essencial para manter a harmonia. Dica cósmica: Algumas oportunidades chegam quando você muda a perspectiva.

Peixes: O dia traz sensação de renovação e mais clareza sobre objetivos importantes. Projetos profissionais podem ganhar novo fôlego e abrir caminhos interessantes. No amor, cumplicidade e apoio mútuo fortalecem a relação. Dica cósmica: Confiar em si mesmo é o primeiro passo para qualquer mudança.

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