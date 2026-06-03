Anjo da Guarda envia aviso para 4 signos nesta quarta-feira (3 de junho): algo que parecia perdido pode voltar

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de junho de 2026 às 00:00
A quarta-feira (3) será marcada por movimentos que podem surpreender muita gente. O Anjo da Guarda indica que situações consideradas encerradas podem reaparecer, trazendo novas perspectivas e oportunidades para resolver pendências emocionais ou práticas.
A orientação é evitar decisões impulsivas e observar com atenção o que retorna à sua vida. Nem tudo que volta vem para ficar, mas algumas situações retornam para ensinar algo importante. Para quatro signos, o dia será especialmente significativo.
Touro
Taurinos podem receber notícias de alguém que estava distante ou reencontrar uma oportunidade que parecia perdida. O Anjo da Guarda indica segunda chance.
O ideal será analisar tudo com calma antes de decidir.
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Leão
Leoninos podem perceber mudanças positivas em uma relação ou projeto que enfrentava dificuldades. O momento favorece recomeços.
O recado é deixar o orgulho de lado quando necessário.
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Escorpião
Escorpianos terão a chance de esclarecer mal-entendidos e encerrar pendências emocionais. O Anjo da Guarda indica libertação.
O momento pede sinceridade consigo mesmo.
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Aquário
Aquarianos podem ser surpreendidos por uma proposta, convite ou informação que muda a forma de enxergar determinada situação. O dia favorece novidades.
O ideal será manter a mente aberta.
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Mensagem do dia
Nem tudo que retorna representa um retrocesso. Algumas coisas voltam apenas para mostrar o quanto você mudou.