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Anjo da Guarda envia aviso para 4 signos nesta quarta-feira (3 de junho): algo que parecia perdido pode voltar

A quarta-feira (3) chega com energia de reencontros, respostas inesperadas e oportunidades para corrigir caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2026 às 00:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira (3) será marcada por movimentos que podem surpreender muita gente. O Anjo da Guarda indica que situações consideradas encerradas podem reaparecer, trazendo novas perspectivas e oportunidades para resolver pendências emocionais ou práticas.

A orientação é evitar decisões impulsivas e observar com atenção o que retorna à sua vida. Nem tudo que volta vem para ficar, mas algumas situações retornam para ensinar algo importante. Para quatro signos, o dia será especialmente significativo.

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Touro

Taurinos podem receber notícias de alguém que estava distante ou reencontrar uma oportunidade que parecia perdida. O Anjo da Guarda indica segunda chance.

O ideal será analisar tudo com calma antes de decidir.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Leão

Leoninos podem perceber mudanças positivas em uma relação ou projeto que enfrentava dificuldades. O momento favorece recomeços.

O recado é deixar o orgulho de lado quando necessário.

Perfume ideal para Leão

Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA

Escorpião

Escorpianos terão a chance de esclarecer mal-entendidos e encerrar pendências emocionais. O Anjo da Guarda indica libertação.

O momento pede sinceridade consigo mesmo.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Aquário

Aquarianos podem ser surpreendidos por uma proposta, convite ou informação que muda a forma de enxergar determinada situação. O dia favorece novidades.

O ideal será manter a mente aberta.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

Mensagem do dia

Nem tudo que retorna representa um retrocesso. Algumas coisas voltam apenas para mostrar o quanto você mudou.

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