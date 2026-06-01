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O que pode acontecer com seu signo em junho de 2026? O mês traz alertas, oportunidades e surpresas no amor, carreira e dinheiro

Confira também sua área da sorte e a melhor data do mês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Junho de 2026 promete ser um mês movimentado para todos os signos. Ao longo das próximas semanas, decisões importantes, ajustes emocionais, oportunidades profissionais e mudanças nos relacionamentos devem ganhar destaque. Algumas pessoas finalmente verão resultados pelos quais esperam há meses, enquanto outras serão convidadas a rever prioridades antes de seguir adiante.

A tendência geral do período favorece conversas importantes, reorganização de planos e uma busca maior por estabilidade emocional e financeira. Confira o que o mês reserva para o seu signo. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Junho pode trazer avanços importantes na carreira, especialmente em áreas nas quais você já vinha se dedicando há bastante tempo. O reconhecimento que parecia distante começa a se aproximar, mas será necessário ter cuidado com mal-entendidos no ambiente profissional. Na vida amorosa, sentimentos antigos podem reaparecer e gerar reflexões importantes. Financeiramente, o ideal é evitar decisões impulsivas.

Área da sorte: Crescimento profissional

Data da sorte: 18 de junho

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata. Algumas oportunidades amadurecem no tempo certo.

Touro: O mês favorece planejamento, estabilidade e decisões voltadas para o futuro. Questões ligadas à família, patrimônio ou finanças podem ganhar mais importância. No trabalho, sua persistência tende a render frutos, mesmo que os resultados apareçam de forma gradual. No amor, o momento favorece conexões mais sinceras e relações construídas com segurança.

Área da sorte: Relacionamentos

Data da sorte: 9 de junho

Dica cósmica: Continue avançando sem se preocupar tanto com o ritmo dos outros.

Gêmeos: Junho coloca você em evidência. Sua capacidade de comunicação, criatividade e adaptação estará ainda mais forte, abrindo portas em diferentes áreas. Novas oportunidades profissionais podem surgir de forma inesperada. Nos relacionamentos, a sinceridade será fundamental para evitar confusões. Cuidado apenas para não tomar decisões financeiras movidas pela emoção.

Área da sorte: Crescimento pessoal

Data da sorte: 21 de junho

Dica cósmica: Sua voz tem mais impacto do que você imagina. Use-a com confiança.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Este será um mês de transformação emocional. Algumas situações que estavam sendo ignoradas podem vir à tona e ajudar você a enxergar com mais clareza o que realmente deseja para o futuro. O amor tende a ganhar profundidade, enquanto questões financeiras apresentam melhora gradual. Priorizar seu bem-estar será essencial.

Área da sorte: Clareza emocional

Data da sorte: 27 de junho

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez. Permita que os processos aconteçam naturalmente.

Leão: Junho favorece contatos, amizades e oportunidades que surgem por meio de outras pessoas. Sua presença estará mais marcante e seu talento tende a ser percebido com facilidade. Na vida amorosa, o desafio será equilibrar orgulho e vulnerabilidade. Financeiramente, há potencial para crescimento, principalmente na segunda metade do mês.

Área da sorte: Networking

Data da sorte: 15 de junho

Dica cósmica: Grandes oportunidades podem surgir de conversas aparentemente simples.

Virgem: Você poderá sentir que está lidando com muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Apesar do cansaço, o mês favorece avanços consistentes na carreira e na organização financeira. Nos relacionamentos, será importante praticar mais paciência e reduzir cobranças excessivas. Pequenos ajustes podem gerar grandes resultados.

Área da sorte: Disciplina

Data da sorte: 11 de junho

Dica cósmica: Não deixe que a busca pela perfeição atrapalhe o progresso.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Junho traz desejo de expansão. Estudos, viagens, novos projetos e mudanças de perspectiva podem abrir caminhos importantes. O amor tende a ganhar leveza e boas surpresas após a metade do mês. Seu brilho pessoal também estará em alta, favorecendo iniciativas criativas e novos contatos.

Área da sorte: Criatividade

Data da sorte: 24 de junho

Dica cósmica: Sua jornada é única. Comparações apenas desviam seu foco.

Escorpião: O mês promete reflexões profundas e transformações importantes. Questões ligadas à confiança, aos relacionamentos e às finanças podem exigir mais atenção. Algumas pessoas ou situações que já não fazem sentido podem ficar para trás. Apesar de algumas mudanças desconfortáveis, o saldo tende a ser positivo.

Área da sorte: Autoconhecimento

Data da sorte: 20 de junho

Dica cósmica: Encarar a verdade costuma ser o primeiro passo para a liberdade.

Sagitário: Os relacionamentos ganham destaque ao longo de junho. Conversas sobre futuro, compromissos e expectativas podem acontecer de forma mais intensa. No trabalho, parcerias tendem a gerar bons resultados, desde que exista clareza na comunicação. A segunda metade do mês favorece questões financeiras.

Área da sorte: Parcerias

Data da sorte: 13 de junho

Dica cósmica: Escutar pode ser tão importante quanto falar.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O trabalho exigirá dedicação, mas também trará oportunidades de crescimento. Sua capacidade de organização será uma grande aliada para superar desafios e conquistar resultados consistentes. No campo emocional, o momento pede mais leveza e flexibilidade. Cuidar da rotina também fará diferença.

Área da sorte: Produtividade

Data da sorte: 29 de junho

Dica cósmica: O sucesso se constrói tanto com esforço quanto com equilíbrio.

Aquário: Junho favorece criatividade, projetos pessoais e novas formas de expressão. Ideias inovadoras podem chamar atenção e render reconhecimento. Na vida amorosa, o período promete emoções inesperadas e encontros marcantes. Apenas evite dispersar energia em muitas direções ao mesmo tempo.

Área da sorte: Criatividade

Data da sorte: 16 de junho

Dica cósmica: Suas melhores ideias podem surgir quando você menos esperar.

Peixes: O foco estará voltado para lar, família e segurança emocional. Algumas decisões importantes envolvendo casa ou vida pessoal podem ganhar força neste período. Apesar de momentos mais sensíveis, junho favorece cura, amadurecimento e fortalecimento de vínculos importantes. Financeiramente, vale a pena evitar gastos por impulso.

Área da sorte: Assuntos familiares

Data da sorte: 22 de junho

Dica cósmica: Confiar na própria intuição pode evitar muitos caminhos desnecessários.

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