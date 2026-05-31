ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana de 1º a 7 de junho traz revelações, oportunidades e mudanças que podem abrir novos caminhos

Cada signo terá um momento especial para confiar na intuição, fazer escolhas importantes e aproveitar as oportunidades que surgirem pelo caminho

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de maio de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira semana de junho favorece decisões alinhadas com o coração, encontros importantes e oportunidades que chegam na hora certa. Com energias voltadas para crescimento e propósito, cada signo terá um momento especial para dar um passo adiante e confiar mais no próprio caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana de Áries: sexta-feira, 5 de junho

Chegou o momento de repensar algumas relações e entender quais conexões realmente fazem sentido para sua vida atual. Você pode perceber que certos compromissos já não combinam mais com quem se tornou. Confie nos seus sentimentos e não tenha medo de seguir por um caminho diferente do esperado.

Dica cósmica: sua felicidade vale mais do que a aprovação dos outros.

Touro

Dia da sorte da semana de Touro: sexta-feira, 5 de junho

Você começa a refletir sobre os rumos da carreira e sobre o que realmente traz satisfação. Nem sempre trabalhar mais significa crescer mais. Este é um período para priorizar qualidade, propósito e equilíbrio, deixando espaço para que novas oportunidades apareçam.

Dica cósmica: nem tudo precisa estar sob seu controle para dar certo.

Gêmeos

Dia da sorte da semana de Gêmeos: quarta-feira, 3 de junho

Uma sensação de realização toma conta dos seus pensamentos. Você percebe que já conquistou mais do que imaginava e começa a enxergar o sucesso de uma forma diferente. Reconhecimento, oportunidades ou até ganhos financeiros podem surgir como confirmação de que está no caminho certo.

Dica cósmica: valorize suas conquistas antes de correr atrás da próxima meta.

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Câncer

Dia da sorte da semana de Câncer: domingo, 7 de junho

Uma ideia, convite ou oportunidade pode surgir de forma inesperada e despertar novos planos para o futuro. Sua intuição será a principal bússola nesse momento. O que parecer apenas um detalhe agora pode se transformar em algo muito importante nas próximas semanas.

Dica cósmica: confie mais na sua percepção do que nas opiniões alheias.

Leão

Dia da sorte da semana de Leão: segunda-feira, 1º de junho

O momento pede pausa e reflexão. Antes de iniciar um novo ciclo, você precisa encerrar algumas questões emocionais e recuperar energias. O período favorece autoconhecimento e preparação para oportunidades ainda maiores que estão a caminho.

Dica cósmica: descansar também faz parte do crescimento.

Virgem

Dia da sorte da semana de Virgem: terça-feira, 2 de junho

Questões profissionais entram em destaque e mostram que talvez seja hora de atualizar alguns planos. Você percebe que não precisa fazer tudo sozinho e que aceitar ajuda pode acelerar seus resultados. Mudanças estratégicas tendem a trazer bons frutos.

Dica cósmica: flexibilidade pode ser sua maior vantagem agora.

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Libra

Dia da sorte da semana de Libra: segunda-feira, 1º de junho

Reconhecimento, novas propostas ou uma oportunidade ligada à carreira podem surgir de maneira surpreendente. É uma fase favorável para retomar sonhos antigos ou apostar em projetos que ficaram parados por algum tempo.

Dica cósmica: nunca é tarde para investir no que realmente deseja.

Escorpião

Dia da sorte da semana de Escorpião: quinta-feira, 4 de junho

Você chega a um ponto em que não consegue mais ignorar aquilo que sente. Mudanças importantes podem acontecer porque sua verdade interior fala mais alto do que qualquer justificativa externa. É hora de agir em favor da própria felicidade.

Dica cósmica: quando tudo dentro de você pede mudança, vale a pena escutar.

Sagitário

Dia da sorte da semana de Sagitário: sexta-feira, 5 de junho

Seus relacionamentos passam por uma fase de avaliação e reorganização. Você percebe a importância de estabelecer limites saudáveis e direcionar mais energia para seus próprios objetivos. Equilíbrio será a palavra-chave desta semana.

Dica cósmica: proteger sua energia é uma forma de autocuidado.

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Capricórnio

Dia da sorte da semana de Capricórnio: domingo, 7 de junho

Uma mudança positiva pode surgir dentro de casa, na vida pessoal ou em uma relação importante. O momento favorece novas experiências e mostra que sair da rotina pode trazer resultados muito melhores do que imagina.

Dica cósmica: o novo pode ser exatamente o que faltava para renovar sua vida.

Aquário

Dia da sorte da semana de Aquário: sexta-feira, 5 de junho

Você percebe o quanto cresceu nos últimos meses e entende que não precisa mais repetir padrões antigos. Relacionamentos e parcerias entram em foco, trazendo oportunidades para construir conexões mais equilibradas e alinhadas com quem você é hoje.

Dica cósmica: sua liberdade não desaparece quando existe uma conexão verdadeira.

Peixes

Dia da sorte da semana de Peixes: segunda-feira, 1º de junho

Sua criatividade ganha força e abre portas para novos projetos, oportunidades e sonhos. Ideias que estavam guardadas podem voltar com tudo e mostrar que ainda existe muito potencial a ser explorado. O universo favorece iniciativas ligadas à expressão pessoal.