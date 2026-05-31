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O dia da sorte da semana de 1º a 7 de junho traz revelações, oportunidades e mudanças que podem abrir novos caminhos

Cada signo terá um momento especial para confiar na intuição, fazer escolhas importantes e aproveitar as oportunidades que surgirem pelo caminho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de maio de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira semana de junho favorece decisões alinhadas com o coração, encontros importantes e oportunidades que chegam na hora certa. Com energias voltadas para crescimento e propósito, cada signo terá um momento especial para dar um passo adiante e confiar mais no próprio caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Dia da sorte da semana de Áries: sexta-feira, 5 de junho

Chegou o momento de repensar algumas relações e entender quais conexões realmente fazem sentido para sua vida atual. Você pode perceber que certos compromissos já não combinam mais com quem se tornou. Confie nos seus sentimentos e não tenha medo de seguir por um caminho diferente do esperado.

Dica cósmica: sua felicidade vale mais do que a aprovação dos outros.

Touro

Dia da sorte da semana de Touro: sexta-feira, 5 de junho

Você começa a refletir sobre os rumos da carreira e sobre o que realmente traz satisfação. Nem sempre trabalhar mais significa crescer mais. Este é um período para priorizar qualidade, propósito e equilíbrio, deixando espaço para que novas oportunidades apareçam.

Dica cósmica: nem tudo precisa estar sob seu controle para dar certo.

Gêmeos

Dia da sorte da semana de Gêmeos: quarta-feira, 3 de junho

Uma sensação de realização toma conta dos seus pensamentos. Você percebe que já conquistou mais do que imaginava e começa a enxergar o sucesso de uma forma diferente. Reconhecimento, oportunidades ou até ganhos financeiros podem surgir como confirmação de que está no caminho certo.

Dica cósmica: valorize suas conquistas antes de correr atrás da próxima meta.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer

Dia da sorte da semana de Câncer: domingo, 7 de junho

Uma ideia, convite ou oportunidade pode surgir de forma inesperada e despertar novos planos para o futuro. Sua intuição será a principal bússola nesse momento. O que parecer apenas um detalhe agora pode se transformar em algo muito importante nas próximas semanas.

Dica cósmica: confie mais na sua percepção do que nas opiniões alheias.

Leão

Dia da sorte da semana de Leão: segunda-feira, 1º de junho

O momento pede pausa e reflexão. Antes de iniciar um novo ciclo, você precisa encerrar algumas questões emocionais e recuperar energias. O período favorece autoconhecimento e preparação para oportunidades ainda maiores que estão a caminho.

Dica cósmica: descansar também faz parte do crescimento.

Virgem

Dia da sorte da semana de Virgem: terça-feira, 2 de junho

Questões profissionais entram em destaque e mostram que talvez seja hora de atualizar alguns planos. Você percebe que não precisa fazer tudo sozinho e que aceitar ajuda pode acelerar seus resultados. Mudanças estratégicas tendem a trazer bons frutos.

Dica cósmica: flexibilidade pode ser sua maior vantagem agora.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra

Dia da sorte da semana de Libra: segunda-feira, 1º de junho

Reconhecimento, novas propostas ou uma oportunidade ligada à carreira podem surgir de maneira surpreendente. É uma fase favorável para retomar sonhos antigos ou apostar em projetos que ficaram parados por algum tempo.

Dica cósmica: nunca é tarde para investir no que realmente deseja.

Escorpião

Dia da sorte da semana de Escorpião: quinta-feira, 4 de junho

Você chega a um ponto em que não consegue mais ignorar aquilo que sente. Mudanças importantes podem acontecer porque sua verdade interior fala mais alto do que qualquer justificativa externa. É hora de agir em favor da própria felicidade.

Dica cósmica: quando tudo dentro de você pede mudança, vale a pena escutar.

Sagitário

Dia da sorte da semana de Sagitário: sexta-feira, 5 de junho

Seus relacionamentos passam por uma fase de avaliação e reorganização. Você percebe a importância de estabelecer limites saudáveis e direcionar mais energia para seus próprios objetivos. Equilíbrio será a palavra-chave desta semana.

Dica cósmica: proteger sua energia é uma forma de autocuidado.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio

Dia da sorte da semana de Capricórnio: domingo, 7 de junho

Uma mudança positiva pode surgir dentro de casa, na vida pessoal ou em uma relação importante. O momento favorece novas experiências e mostra que sair da rotina pode trazer resultados muito melhores do que imagina.

Dica cósmica: o novo pode ser exatamente o que faltava para renovar sua vida.

Aquário

Dia da sorte da semana de Aquário: sexta-feira, 5 de junho

Você percebe o quanto cresceu nos últimos meses e entende que não precisa mais repetir padrões antigos. Relacionamentos e parcerias entram em foco, trazendo oportunidades para construir conexões mais equilibradas e alinhadas com quem você é hoje.

Dica cósmica: sua liberdade não desaparece quando existe uma conexão verdadeira.

Peixes

Dia da sorte da semana de Peixes: segunda-feira, 1º de junho

Sua criatividade ganha força e abre portas para novos projetos, oportunidades e sonhos. Ideias que estavam guardadas podem voltar com tudo e mostrar que ainda existe muito potencial a ser explorado. O universo favorece iniciativas ligadas à expressão pessoal.

Dica cósmica: aquilo que você cria tem mais valor do que imagina.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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