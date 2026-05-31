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Giuliana Mancini
Publicado em 31 de maio de 2026 às 18:00
A primeira semana de junho favorece decisões alinhadas com o coração, encontros importantes e oportunidades que chegam na hora certa. Com energias voltadas para crescimento e propósito, cada signo terá um momento especial para dar um passo adiante e confiar mais no próprio caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Dia da sorte da semana de Áries: sexta-feira, 5 de junho
Chegou o momento de repensar algumas relações e entender quais conexões realmente fazem sentido para sua vida atual. Você pode perceber que certos compromissos já não combinam mais com quem se tornou. Confie nos seus sentimentos e não tenha medo de seguir por um caminho diferente do esperado.
Dica cósmica: sua felicidade vale mais do que a aprovação dos outros.
Touro
Dia da sorte da semana de Touro: sexta-feira, 5 de junho
Você começa a refletir sobre os rumos da carreira e sobre o que realmente traz satisfação. Nem sempre trabalhar mais significa crescer mais. Este é um período para priorizar qualidade, propósito e equilíbrio, deixando espaço para que novas oportunidades apareçam.
Dica cósmica: nem tudo precisa estar sob seu controle para dar certo.
Gêmeos
Dia da sorte da semana de Gêmeos: quarta-feira, 3 de junho
Uma sensação de realização toma conta dos seus pensamentos. Você percebe que já conquistou mais do que imaginava e começa a enxergar o sucesso de uma forma diferente. Reconhecimento, oportunidades ou até ganhos financeiros podem surgir como confirmação de que está no caminho certo.
Dica cósmica: valorize suas conquistas antes de correr atrás da próxima meta.
A vilã de novela de cada signo
Câncer
Dia da sorte da semana de Câncer: domingo, 7 de junho
Uma ideia, convite ou oportunidade pode surgir de forma inesperada e despertar novos planos para o futuro. Sua intuição será a principal bússola nesse momento. O que parecer apenas um detalhe agora pode se transformar em algo muito importante nas próximas semanas.
Dica cósmica: confie mais na sua percepção do que nas opiniões alheias.
Leão
Dia da sorte da semana de Leão: segunda-feira, 1º de junho
O momento pede pausa e reflexão. Antes de iniciar um novo ciclo, você precisa encerrar algumas questões emocionais e recuperar energias. O período favorece autoconhecimento e preparação para oportunidades ainda maiores que estão a caminho.
Dica cósmica: descansar também faz parte do crescimento.
Virgem
Dia da sorte da semana de Virgem: terça-feira, 2 de junho
Questões profissionais entram em destaque e mostram que talvez seja hora de atualizar alguns planos. Você percebe que não precisa fazer tudo sozinho e que aceitar ajuda pode acelerar seus resultados. Mudanças estratégicas tendem a trazer bons frutos.
Dica cósmica: flexibilidade pode ser sua maior vantagem agora.
As plantas que são a cara de cada signo
Libra
Dia da sorte da semana de Libra: segunda-feira, 1º de junho
Reconhecimento, novas propostas ou uma oportunidade ligada à carreira podem surgir de maneira surpreendente. É uma fase favorável para retomar sonhos antigos ou apostar em projetos que ficaram parados por algum tempo.
Dica cósmica: nunca é tarde para investir no que realmente deseja.
Escorpião
Dia da sorte da semana de Escorpião: quinta-feira, 4 de junho
Você chega a um ponto em que não consegue mais ignorar aquilo que sente. Mudanças importantes podem acontecer porque sua verdade interior fala mais alto do que qualquer justificativa externa. É hora de agir em favor da própria felicidade.
Dica cósmica: quando tudo dentro de você pede mudança, vale a pena escutar.
Sagitário
Dia da sorte da semana de Sagitário: sexta-feira, 5 de junho
Seus relacionamentos passam por uma fase de avaliação e reorganização. Você percebe a importância de estabelecer limites saudáveis e direcionar mais energia para seus próprios objetivos. Equilíbrio será a palavra-chave desta semana.
Dica cósmica: proteger sua energia é uma forma de autocuidado.
Perfume ideal para cada signo
Capricórnio
Dia da sorte da semana de Capricórnio: domingo, 7 de junho
Uma mudança positiva pode surgir dentro de casa, na vida pessoal ou em uma relação importante. O momento favorece novas experiências e mostra que sair da rotina pode trazer resultados muito melhores do que imagina.
Dica cósmica: o novo pode ser exatamente o que faltava para renovar sua vida.
Aquário
Dia da sorte da semana de Aquário: sexta-feira, 5 de junho
Você percebe o quanto cresceu nos últimos meses e entende que não precisa mais repetir padrões antigos. Relacionamentos e parcerias entram em foco, trazendo oportunidades para construir conexões mais equilibradas e alinhadas com quem você é hoje.
Dica cósmica: sua liberdade não desaparece quando existe uma conexão verdadeira.
Peixes
Dia da sorte da semana de Peixes: segunda-feira, 1º de junho
Sua criatividade ganha força e abre portas para novos projetos, oportunidades e sonhos. Ideias que estavam guardadas podem voltar com tudo e mostrar que ainda existe muito potencial a ser explorado. O universo favorece iniciativas ligadas à expressão pessoal.
Dica cósmica: aquilo que você cria tem mais valor do que imagina.