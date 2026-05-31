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Queijo mais perigoso do mundo é feito com larvas vivas e tem venda proibida no país que o inventou

Variedade do laticínio é produzida com larvas em seu processo de fermentação para gerar sabores e uma textura única

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 31 de maio de 2026 às 15:15

O Guinness registrou o Casu Marzu em 2009 como o “queijo mais perigoso do mundo”
O Guinness registrou o Casu Marzu em 2009 como o “queijo mais perigoso do mundo” Crédito: Reprodução / YouTube

Um queijo tradicional da Sardenha, na Itália, ficou famoso por um motivo inusitado: ele leva larvas vivas no momento do consumo. Chamado Casu Marzu, o alimento é feito com leite de ovelha e tem venda proibida em sua forma tradicional.

A fama vem do processo de fermentação. Moscas da espécie Piophila casei depositam ovos no queijo; as larvas crescem dentro da massa e ajudam a transformar o interior em uma pasta cremosa, forte e de cheiro intenso.

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Com capacidade para processar até 20 mil litros por dia, a agroindústria aposta em queijos especiais — como reino, saint paulin, minas padrão e versões temperadas  por Marcílio Cerqueira/Ascom CAR
Aposta é posicionar a produção familiar baiana no mercado de queijos especiais, um nicho dominado por outras regiões do país.  por Marcílio Cerqueira/Ascom CAR
Primeira fábrica de queijos especiais da agricultura familiar da Bahia foi inaugurada na sexta-feira (1º) por Marcílio Cerqueira/Ascom Car
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Com capacidade para processar até 20 mil litros por dia, a agroindústria aposta em queijos especiais — como reino, saint paulin, minas padrão e versões temperadas  por Marcílio Cerqueira/Ascom CAR

Como o queijo fica cremoso

O Casu Marzu nasce a partir do pecorino sardo, um queijo de leite de ovelha comum na ilha italiana. A diferença aparece quando a casca é aberta para permitir a entrada da mosca-do-queijo.

Depois que os ovos eclodem, as larvas passam a se alimentar da gordura do queijo. Esse processo acelera a fermentação e deixa a massa mais mole, quase líquida em alguns pontos.

Para os moradores que defendem a tradição, esse é justamente o ponto do produto. A textura cremosa, o sabor picante e o aroma forte fazem parte da identidade alimentar da Sardenha
Para os moradores que defendem a tradição, esse é justamente o ponto do produto. A textura cremosa, o sabor picante e o aroma forte fazem parte da identidade alimentar da Sardenha Crédito: Fabio Mariano / Wikimedia Commons

Por que a venda é proibida?

A venda do Casu Marzu em sua forma tradicional é proibida na Itália desde 1962. As normas sanitárias europeias reforçaram a restrição, pois alimentos colocados no mercado precisam ser considerados seguros ao consumidor.

Especialistas apontam que as larvas podem resistir ao ambiente ácido do estômago em alguns casos, o que aumentaria o risco de problemas intestinais e infecções por vermes
Especialistas apontam que as larvas podem resistir ao ambiente ácido do estômago em alguns casos, o que aumentaria o risco de problemas intestinais e infecções por vermes Crédito: Andrew Meeds / Wikimedia Commons

Relatos médicos sobre a Piophila casei já associaram a ingestão de larvas a quadros de miíase intestinal, com sintomas como dor abdominal, diarreia, vômito e presença de larvas nas fezes.

Tags:

Itália Gastronomia Curiosidades

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