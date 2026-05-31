Queijo mais perigoso do mundo é feito com larvas vivas e tem venda proibida no país que o inventou

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 31 de maio de 2026 às 15:15
Um queijo tradicional da Sardenha, na Itália, ficou famoso por um motivo inusitado: ele leva larvas vivas no momento do consumo. Chamado Casu Marzu, o alimento é feito com leite de ovelha e tem venda proibida em sua forma tradicional.
A fama vem do processo de fermentação. Moscas da espécie Piophila casei depositam ovos no queijo; as larvas crescem dentro da massa e ajudam a transformar o interior em uma pasta cremosa, forte e de cheiro intenso.
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O Casu Marzu nasce a partir do pecorino sardo, um queijo de leite de ovelha comum na ilha italiana. A diferença aparece quando a casca é aberta para permitir a entrada da mosca-do-queijo.
Depois que os ovos eclodem, as larvas passam a se alimentar da gordura do queijo. Esse processo acelera a fermentação e deixa a massa mais mole, quase líquida em alguns pontos.
A venda do Casu Marzu em sua forma tradicional é proibida na Itália desde 1962. As normas sanitárias europeias reforçaram a restrição, pois alimentos colocados no mercado precisam ser considerados seguros ao consumidor.
Relatos médicos sobre a Piophila casei já associaram a ingestão de larvas a quadros de miíase intestinal, com sintomas como dor abdominal, diarreia, vômito e presença de larvas nas fezes.