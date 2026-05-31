SAÚDE

Dia Mundial Sem Tabaco: Veja 10 famosos que venceram o vício do cigarro

Juliana Paes e André Marques são alguns dos nomes que resolveram abandonar o maço de vez

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 15:00

Juliana Paes Crédito: Reprodução

Neste domingo (31), Dia Mundial Sem Tabaco, grandes nomes da TV como Ana Maria Braga, André Marques e Selton Mello servem de inspiração ao revelarem suas batalhas contra o cigarro. Longe do vício, essas estrelas abriram o jogo sobre as dores da dependência, os sustos de saúde que enfrentaram e até os truques inusitados que usaram para limpar o pulmão de vez.

Famosos que venceram o vício do cigarro 1 de 10

Confira famosos venceram o vício do cigarro:

Ana Maria Braga: A apresentadora do 'Mais Você' revelou recentemente que está há três anos longe do tabaco. O motivo para a decisão foi o mais vital possível: o desejo de viver. "A minha razão foi viver. Eu quero viver ou morrer daqui para amanhã fumando como uma desesperada? E aí você tem que ter força de vontade", desabafou.

Eduardo Moscovis: O ator de 57 anos compartilhou uma estratégia bem curiosa que usou para enganar o cérebro nos momentos de crise: ele "fumava" um cigarro apagado. "Eu pego o cigarro, dou trago nele, bato as cinzas, afasto ele de perto para a fumaça imaginária não atrapalhar", contou o galã, que usou o truque por muito tempo para vencer a ansiedade do hábito.

Selton Mello: Para o ator e diretor, a virada de chave veio pelo estômago. Ele usou o cheiro desagradável do tabaco como combustível para o cérebro pegar repulsa. "O que mais me ajudou foi a percepção de que aquilo fede muito! Quando via alguém fumando, me aproximava para testar se teria vontade, e o que sentia era repulsa. Se você é fumante, você cheira mal", alertou.

André Marques: O apresentador tomou a decisão após um susto duplo. Ele viu o pai sofrer com enfisema e câncer causados pelo tabagismo e, ao fazer um check-up, recebeu um diagnóstico claro: já tinha o pulmão de um fumante. Foi o empurrão que faltava para ele abandonar o maço de vez.

Guilherme Fontes: O eterno Alexandre de 'A Viagem' fumou dos 12 aos 21 anos e chegou a ter uma recaída antes dos 30, mas hoje celebra mais de três décadas limpo. No caso dele, a interrupção aconteceu pelo cansaço físico da intoxicação. "Só parei porque me fazia muito mal. Estava 100% intoxicado e doente. Caía de cama, entupido de secreção, e assim era obrigado a parar", relembrou.

Filipe Ret: O rapper foi mais um a dar um basta no tabagismo, vício que carregava desde os 14 anos de idade. Para o cantor, a decisão de abandonar o maço nasceu de uma profunda crise pessoal durante a pandemia, impulsionada pelo fim de seu casamento com Anna Estrella. "Lembro que parei dentro do carro, no estacionamento, botei a cabeça no vidro e pensei: 'Eu preciso mudar radicalmente de vida. Tô ferrado. Ferrado de cabeça, no relacionamento'", relembrou o artista, que elegeu a nicotina como a droga mais difícil de largar.



Cigarro 1 de 8

Renata Sorrah: A veterana também faz parte do time que venceu o tabagismo. Longe do cigarro desde 2009, a atriz revelou que o vício começou tarde, aos 29 anos, por causa do laboratório para uma peça de teatro. Para conseguir abandonar o maço de vez, a artista não enfrentou o processo sozinha e buscou apoio médico especializado, recrutando a ajuda de um psiquiatra e de um pneumologista.

Juliana Paes: A atriz aproveitou o início da quarentena para dar um basta definitivo no cigarro. O estopim para a decisão foi uma crise forte de bronquite e sinusite, que serviu como um verdadeiro sinal de alerta para a atriz. Segundo ela, o ponto de virada aconteceu quando se pegou acendendo um cigarro mesmo estando com o nariz completamente entupido, percebendo naquele momento que o hábito já tinha perdido todo o sentido.

Leandro Hassum: Apresentador da 'Casa do Patrão' abandonou o cigarro por recomendação médica estratégica antes de passar por sua cirurgia bariátrica. Na ocasião, o cirurgião exigiu a interrupção imediata do tabagismo como parte da preparação para o procedimento. O ator seguiu a orientação à risca e nunca mais voltou a acender um maço, embora confesse que a vontade e a saudade do hábito ainda persistam de vez em quando.