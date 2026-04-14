SAÚDE

Cigarro de cotonete: nova brincadeira que viralizou na internet pode causar danos irreversíveis ao pulmão

Nova tendência do TikTok expõe jovens a substâncias cancerígenas e queimaduras graves nas vias aéreas; médicos reforçam que danos podem ser invisíveis e permanentes



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:26

Além do risco imediato de sufocamento, queima de hastes flexíveis libera toxinas que comprometem o desenvolvimento pulmonar; veja as orientações de médicos e educadores Crédito: Banco de imagem

Cheirar cola, inalar desodorante e outras "brincadeiras" de mau gosto têm um objetivo em comum: a busca por aceitação e "likes" nas redes sociais.

Atualmente, o desafio de "fumar cotonete" tornou-se tendência entre crianças e adolescentes após viralizar no TikTok.

Diante do cenário, médicos e educadores alertam para a necessidade de vigilância redobrada, uma vez que a prática pode causar danos severos e irreversíveis à saúde.

Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis 1 de 8

O que é o desafio e por que ele atrai?

A prática consiste em acender a haste flexível (conhecida como cotonete) e inalar a fumaça produzida pela queima do algodão e do plástico.

Especialistas em comportamento explicam que o fenômeno não busca um efeito alucinógeno, mas sim o sentimento de pertencimento a um grupo e a validação digital por meio de curtidas.

No entanto, essa "brincadeira" esconde uma toxicidade extrema. Segundo pediatras e psicólogos, jovens com baixa autoestima são os mais vulneráveis a esses desafios, que muitas vezes ignoram o perigo em prol da popularidade momentânea.

Os riscos imediatos: do sufocamento a queimaduras

Ao contrário do cigarro comum, o cotonete não possui filtro, o que torna a inalação ainda mais agressiva. A fumaça quente pode causar os seguintes problemas:

Pneumonite química: Uma inflamação aguda nos pulmões causada pela inalação de substâncias que agridem os alvéolos.

Broncoespasmos: O fechamento repentino dos brônquios, impedindo a passagem do ar, de forma semelhante a uma crise grave de asma.

Queimaduras: O plástico derretido e em chamas pode causar lesões graves nos lábios, face e mãos.

Intoxicação por monóxido de carbono: Esta substância liga-se à hemoglobina de forma fixa, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio, o que pode levar a tonturas, dores de cabeça e até paradas cardiorrespiratórias.

Danos a longo prazo: o fantasma do câncer

A queima do plástico é particularmente perigosa. Estudos indicam que a combustão de polímeros libera substâncias comprovadamente cancerígenas, como hidrocarbonetos e cianeto.

Como essas substâncias não são eliminadas facilmente pelo organismo, o uso, mesmo que curto, pode deixar um "crédito" de contaminantes para o resto da vida.

Além disso, a inalação das fibras de algodão pode causar a bissinose, uma doença tipicamente ocupacional de trabalhadores da indústria têxtil, que reduz a capacidade funcional dos pulmões e provoca o estreitamento das vias aéreas.

Como proteger os jovens?

Especialistas reforçam que o diálogo aberto funciona melhor do que apenas proibir. O caminho é acompanhar o que os jovens veem nas redes, explicando os perigos sem invadir demais o espaço deles.