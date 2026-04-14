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Cigarro de cotonete: nova brincadeira que viralizou na internet pode causar danos irreversíveis ao pulmão

Nova tendência do TikTok expõe jovens a substâncias cancerígenas e queimaduras graves nas vias aéreas; médicos reforçam que danos podem ser invisíveis e permanentes

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:26

Além do risco imediato de sufocamento, queima de hastes flexíveis libera toxinas que comprometem o desenvolvimento pulmonar; veja as orientações de médicos e educadores
Além do risco imediato de sufocamento, queima de hastes flexíveis libera toxinas que comprometem o desenvolvimento pulmonar; veja as orientações de médicos e educadores Crédito: Banco de imagem

Cheirar cola, inalar desodorante e outras "brincadeiras" de mau gosto têm um objetivo em comum: a busca por aceitação e "likes" nas redes sociais.

Atualmente, o desafio de "fumar cotonete" tornou-se tendência entre crianças e adolescentes após viralizar no TikTok.

Diante do cenário, médicos e educadores alertam para a necessidade de vigilância redobrada, uma vez que a prática pode causar danos severos e irreversíveis à saúde.

Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis

Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis por Reprodução
Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis por Reprodução
Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis por Reprodução
Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis por Reprodução
Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis por Reprodução
Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis por Reprodução
Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis por Reprodução
Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis por Reprodução
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Desafio do cotonete pode causar danos irreversíveis por Reprodução

O que é o desafio e por que ele atrai?

A prática consiste em acender a haste flexível (conhecida como cotonete) e inalar a fumaça produzida pela queima do algodão e do plástico.

Especialistas em comportamento explicam que o fenômeno não busca um efeito alucinógeno, mas sim o sentimento de pertencimento a um grupo e a validação digital por meio de curtidas.

No entanto, essa "brincadeira" esconde uma toxicidade extrema. Segundo pediatras e psicólogos, jovens com baixa autoestima são os mais vulneráveis a esses desafios, que muitas vezes ignoram o perigo em prol da popularidade momentânea.

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Os riscos imediatos: do sufocamento a queimaduras

Ao contrário do cigarro comum, o cotonete não possui filtro, o que torna a inalação ainda mais agressiva. A fumaça quente pode causar os seguintes problemas:

Pneumonite química: Uma inflamação aguda nos pulmões causada pela inalação de substâncias que agridem os alvéolos.

Broncoespasmos: O fechamento repentino dos brônquios, impedindo a passagem do ar, de forma semelhante a uma crise grave de asma.

Queimaduras: O plástico derretido e em chamas pode causar lesões graves nos lábios, face e mãos.

Intoxicação por monóxido de carbono: Esta substância liga-se à hemoglobina de forma fixa, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio, o que pode levar a tonturas, dores de cabeça e até paradas cardiorrespiratórias.

Danos a longo prazo: o fantasma do câncer

A queima do plástico é particularmente perigosa. Estudos indicam que a combustão de polímeros libera substâncias comprovadamente cancerígenas, como hidrocarbonetos e cianeto.

Como essas substâncias não são eliminadas facilmente pelo organismo, o uso, mesmo que curto, pode deixar um "crédito" de contaminantes para o resto da vida.

Além disso, a inalação das fibras de algodão pode causar a bissinose, uma doença tipicamente ocupacional de trabalhadores da indústria têxtil, que reduz a capacidade funcional dos pulmões e provoca o estreitamento das vias aéreas.

Como proteger os jovens?

Especialistas reforçam que o diálogo aberto funciona melhor do que apenas proibir. O caminho é acompanhar o que os jovens veem nas redes, explicando os perigos sem invadir demais o espaço deles.

Fique atento a sinais como sumiço de cotonetes, cheiro de queimado no quarto, tosse ou feridas na boca. Se notar algo, procure um pneumologista: a fumaça tóxica pode causar danos invisíveis agora, mas que prejudicam o desenvolvimento do jovem no futuro.

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