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Treinar ou descansar? Veja o que você deve fazer durante a TPM e a menstruação

Entender as fases do ciclo menstrual permite que comissões técnicas ajustem cargas de treino, potencializem picos cognitivos e reduzam o risco de lesões em atletas de elite

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  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:00

Estudos mostram que, enquanto a fase folicular favorece o ganho de força, o período menstrual surpreende com maior agilidade mental e precisão técnica.
Estudos mostram que, enquanto a fase folicular favorece o ganho de força, o período menstrual surpreende com maior agilidade mental e precisão técnica. Crédito: Banco de imagem

Com o crescimento do esporte feminino, muitos tiveram a curiosidade de trazer à tona um debate essencial para o treinamento de alto rendimento: como as variações hormonais influenciam a performance física e cognitiva?

Longe de ser apenas um detalhe, o ciclo menstrual divide-se em fases que podem determinar desde a resistência aeróbica até a precisão de milissegundos em campo.

Sintomas da TPM

Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução
Inchaço: Sensação de barriga estufada, retenção de líquido e até leve ganho de peso temporário. por Freepik
Sensibilidade nos seios: Os seios podem ficar doloridos, inchados ou mais sensíveis ao toque. por Shutterstock
Alterações de humorIrritação, ansiedade, tristeza ou mudanças rápidas de humor são comuns, por causa das variações hormonais. por Imagem: Josep Suria | Shutterstock
Cansaço mental pode provocar irritabilidade, falta de foco e lapsos de memória; mudanças simples na rotina ajudam a aliviar a sobrecarga do cérebro. por Banco de imagem
Cansaço: Sensação de fadiga ou falta de energia, mesmo sem esforço físico intenso. por Banco Imagens
Dor de cabeça: Algumas pessoas têm dor de cabeça ou até enxaqueca nesse período. por Imagem: giggsy25 | Shutterstock
Alterações intestinais: Pode rolar tanto prisão de ventre quanto diarreia. por Shutterstock
Espinhas: A pele pode ficar mais oleosa, aumentando o aparecimento de acne. por Shutterstock
Aumento do apetite: Vontade maior de comer, especialmente doces ou carboidratos. por Freepik
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Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução

O melhor momento para o treino pesado

De acordo com especialistas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-SP), o ciclo se divide basicamente entre a fase folicular (antes da ovulação) e a fase lútea (após a ovulação).

Os estudos indicam que a fase folicular é o período em que a atleta está mais apta para treinos pesados.

Nesta fase inicial, as concentrações de estrógenos e progesterona são baixas. Já na fase lútea, ocorre um aumento da temperatura corporal entre 0,3 e 0,5 graus Celsius, provocado pelo pico de progesterona.

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Esse aquecimento interno, embora pareça sutil, limita a capacidade de exercícios prolongados e eleva o esforço cardiovascular, reduzindo a resistência aeróbica (endurance) das atletas.

O efeito da menstruação nas atletas

Uma descoberta surpreendente de pesquisadores da University College London mostra que o cérebro das atletas funciona de forma diferente durante o período de sangramento.

Embora muitas relatem se sentir pior fisicamente nessa fase, os dados revelam que o pico cognitivo ocorre justamente durante a menstruação.

Nesse período, as atletas apresentam tempos de reação mais rápidos e cometem menos erros em tarefas que exigem precisão.

Por um outro lado, o desempenho cognitivo tende a cair na fase folicular tardia (próximo à ovulação) e na fase lútea posterior, momentos em que a percepção de "desajeitamento" costuma aumentar.

Risco de lesões e a importância do monitoramento

O aumento da popularidade das modalidades femininas também revelou estatísticas preocupantes sobre lesões, como a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), que é mais frequente em mulheres do que em homens.

A ciência aponta que as variações hormonais podem ser um fator de risco, afetando a resistência e a coordenação espacial.

Para a Dra. Larissa Garcia Gomes, diretora da SBEM-SP, as diferenças de performance devem ser levadas em conta no planejamento esportivo.

Ajustar a carga de trabalho de acordo com o calendário hormonal não é apenas uma questão de rendimento, mas de saúde e longevidade na carreira das profissionais.

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