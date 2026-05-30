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Filho de Marcelo Rezende revela que encontrou irmão desconhecido graças a programa de TV

Apresentador contou que descoberta aconteceu após uma telespectadora identificar seu sobrenome

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:20

Diego Esteves Rezende, filho do jornalista Marcelo Rezende Crédito: Reprodução

Diego Esteves Rezende, filho do jornalista Marcelo Rezende, revelou uma história surpreendente vivida durante sua passagem pela televisão argentina. O apresentador contou que conheceu um meio-irmão graças ao programa A La Tarde, exibido pela emissora América TV.

A revelação foi feita durante sua despedida da atração, da qual participou entre 2021 e 2025.

Marcelo Rezende 1 de 8

Segundo Diego, tudo começou quando uma telespectadora percebeu seu sobrenome e decidiu investigar uma possível ligação familiar. "Graças a este programa conheci um meio-irmão. A tia desse irmão assistia ao A La Tarde e me viu, viu o sobrenome e começou a fazer a conexão. Alguns dias depois, meu irmão me ligou e eu tive a oportunidade de conhecê-lo", contou ao vivo.

O meio-irmão é filho da mãe de Diego e vive na cidade argentina de Santa Clara. O apresentador nasceu de um relacionamento de Marcelo Rezende com uma argentina, cuja identidade sempre permaneceu longe da exposição pública.

A mãe de Diego deixou a Argentina no fim da década de 1970, período marcado pela ditadura militar no país vizinho. Embora tenha nascido no Brasil, o filho de Marcelo Rezende se mudou ainda criança para a Argentina, onde construiu carreira na televisão.

Em 2025, Diego também lançou o canal policial Ciudad Alerta no YouTube, projeto inspirado no Cidade Alerta, programa que marcou a trajetória do pai na televisão brasileira.

Marcelo Rezende morreu em 2017, aos 65 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Além de Diego, o jornalista deixou quatro filhas: Patrícia, Marcela, Carolina e Valentina.