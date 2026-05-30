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Filho de Marcelo Rezende revela que encontrou irmão desconhecido graças a programa de TV

Apresentador contou que descoberta aconteceu após uma telespectadora identificar seu sobrenome

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:20

Diego Esteves Rezende, filho do jornalista Marcelo Rezende
Diego Esteves Rezende, filho do jornalista Marcelo Rezende Crédito: Reprodução

Diego Esteves Rezende, filho do jornalista Marcelo Rezende, revelou uma história surpreendente vivida durante sua passagem pela televisão argentina. O apresentador contou que conheceu um meio-irmão graças ao programa A La Tarde, exibido pela emissora América TV.

A revelação foi feita durante sua despedida da atração, da qual participou entre 2021 e 2025.

Marcelo Rezende

Diego Esteves Rezende, filho do jornalista Marcelo Rezende por Reprodução
Marcelo Rezende por Reprodução
Marcelo Rezende por Reprodução
Marcelo Rezende por Reprodução
Marcelo Rezende por Reprodução
Marcelo Rezende por Reprodução
Marcelo Rezende por Reprodução
Marcelo Rezende por Reprodução
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Diego Esteves Rezende, filho do jornalista Marcelo Rezende por Reprodução

Segundo Diego, tudo começou quando uma telespectadora percebeu seu sobrenome e decidiu investigar uma possível ligação familiar. "Graças a este programa conheci um meio-irmão. A tia desse irmão assistia ao A La Tarde e me viu, viu o sobrenome e começou a fazer a conexão. Alguns dias depois, meu irmão me ligou e eu tive a oportunidade de conhecê-lo", contou ao vivo.

O meio-irmão é filho da mãe de Diego e vive na cidade argentina de Santa Clara. O apresentador nasceu de um relacionamento de Marcelo Rezende com uma argentina, cuja identidade sempre permaneceu longe da exposição pública.

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A mãe de Diego deixou a Argentina no fim da década de 1970, período marcado pela ditadura militar no país vizinho. Embora tenha nascido no Brasil, o filho de Marcelo Rezende se mudou ainda criança para a Argentina, onde construiu carreira na televisão.

Em 2025, Diego também lançou o canal policial Ciudad Alerta no YouTube, projeto inspirado no Cidade Alerta, programa que marcou a trajetória do pai na televisão brasileira.

Marcelo Rezende morreu em 2017, aos 65 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Além de Diego, o jornalista deixou quatro filhas: Patrícia, Marcela, Carolina e Valentina.

A história do reencontro familiar chamou atenção nas redes sociais pela coincidência que levou os irmãos a se conhecerem décadas depois, graças a uma telespectadora que identificou o sobrenome do apresentador na TV.

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