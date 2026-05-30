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Bianca Andrade provoca seguidores com fotos de lingerie e recebe enxurrada de elogios

Empresária compartilhou novo ensaio nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:06

Bianca Andrade foi muito elogiada Crédito: Reprodução

Bianca Andrade voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (29) ao publicar uma série de fotos que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores. A influenciadora e empresária apostou em um visual marcante e aproveitou a publicação para fazer uma brincadeira que gerou repercussão entre os fãs. "Deve ser incrível me namorar", escreveu na legenda do post.

Bianca Andrade fez sucesso com fotos de lingerie 1 de 7

As imagens renderam milhares de curtidas e uma onda de comentários elogiando a aparência e a autoestima da ex-BBB. Seguidores e amigos famosos fizeram questão de reagir à publicação.

Entre as mensagens, muitos destacaram a confiança demonstrada por Bianca. A influenciadora Franciny Ehlke também comentou a postagem, que rapidamente ganhou destaque entre os assuntos mais comentados pelos fãs da empresária.

Nos últimos anos, Bianca Andrade se consolidou como uma das maiores influenciadoras digitais do país, conciliando a carreira nas redes sociais com o comando de sua marca de cosméticos.

Atualmente, ela está solteira publicamente desde o fim do relacionamento com o ator Diego Cruz, anunciado em novembro de 2025.