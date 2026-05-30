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Bianca Andrade provoca seguidores com fotos de lingerie e recebe enxurrada de elogios

Empresária compartilhou novo ensaio nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:06

Bianca Andrade foi muito elogiada
Bianca Andrade foi muito elogiada Crédito: Reprodução

Bianca Andrade voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (29) ao publicar uma série de fotos que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores. A influenciadora e empresária apostou em um visual marcante e aproveitou a publicação para fazer uma brincadeira que gerou repercussão entre os fãs. "Deve ser incrível me namorar", escreveu na legenda do post.

Bianca Andrade fez sucesso com fotos de lingerie

Bianca Andrade foi muito elogiada por Reprodução
Bianca Andrade foi muito elogiada por Reprodução
Bianca Andrade foi muito elogiada por Reprodução
Bianca Andrade foi muito elogiada por Reprodução
Bianca Andrade foi muito elogiada por Reprodução
Bianca Andrade foi muito elogiada por Reprodução
Bianca Andrade foi muito elogiada por Reprodução
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Bianca Andrade foi muito elogiada por Reprodução

As imagens renderam milhares de curtidas e uma onda de comentários elogiando a aparência e a autoestima da ex-BBB. Seguidores e amigos famosos fizeram questão de reagir à publicação.

Entre as mensagens, muitos destacaram a confiança demonstrada por Bianca. A influenciadora Franciny Ehlke também comentou a postagem, que rapidamente ganhou destaque entre os assuntos mais comentados pelos fãs da empresária.

Nos últimos anos, Bianca Andrade se consolidou como uma das maiores influenciadoras digitais do país, conciliando a carreira nas redes sociais com o comando de sua marca de cosméticos.

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Atualmente, ela está solteira publicamente desde o fim do relacionamento com o ator Diego Cruz, anunciado em novembro de 2025.

Com frequência, Bianca compartilha momentos da rotina, bastidores de trabalho e reflexões sobre autoestima, tema que voltou a aparecer na publicação que chamou a atenção dos seguidores nesta semana.

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