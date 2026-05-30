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Ex-BBB Beatriz Reis se declara e fala sobre relação com ex-galã de Malhação: 'A gente briga, implica e se estressa'

Ex-BBB homenageou Rafael Almeida durante aniversário do ator nos Estados Unidos

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:21

Beatriz Reis e Rafael são amigos Crédito: Reprodução

Beatriz Reis usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Rafael Almeida e aproveitou a data para abrir o coração sobre a relação que mantém com o ator. Conhecido por protagonizar uma temporada de Malhação, ele completou 37 anos e recebeu uma homenagem da influenciadora durante a viagem que os dois fazem aos Estados Unidos.

Ao compartilhar fotos ao lado do amigo, Beatriz destacou que a amizade entre eles está longe de ser perfeita, mas afirmou que a conexão permanece forte apesar dos desentendimentos. "Queria que você soubesse o quanto sou grata pela sua vida e pela pessoa incrível que você é. A nossa amizade não é perfeita, a gente briga, implica, se estressa, mas no fim sempre escolhe ficar perto um do outro. E talvez seja justamente isso que faz tudo ser tão verdadeiro", escreveu.

Beatriz Reis e Rafael Almeida são amigos 1 de 5

Em outra publicação, feita durante um passeio na Disney, em Orlando, a ex-BBB voltou a demonstrar carinho pelo ator. "Você é uma pessoa muito especial pra mim! Daquelas que marcam a vida da gente pelos gestos, pela lealdade, pela companhia e pelo coração enorme que carregam", afirmou.

A comemoração do aniversário aconteceu em Miami e reuniu amigos próximos. Nos últimos dias, Beatriz também comentou uma situação que repercutiu nas redes sociais após seguidores acreditarem que ela teria sido barrada em um bar por causa da roupa escolhida para a ocasião.

Segundo a influenciadora, o episódio não aconteceu da forma que muitos imaginaram. Ela explicou que entrou em contato com o estabelecimento antes de sair e foi informada sobre a existência de um código de vestimenta. Como não queria trocar o look escolhido para a festa, decidiu ir com os amigos para outro local.