CRIME

Homem que mandou matar rival em Porto Seguro é preso no Distrito Federal

Investigação aponta que suspeito financiou e ajudou a planejar ataque ocorrido em Porto Seguro no início do ano

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:01

Polícia prendeu homem Crédito: Divulgação

Um homem de 53 anos apontado pela Polícia Civil como mandante de uma tentativa de homicídio ocorrida em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi preso nesta sexta-feira (29) no Distrito Federal.

Segundo as investigações, o suspeito teria participado do planejamento, do financiamento e da logística do crime registrado em 2 de janeiro deste ano. A prisão foi realizada durante uma operação conjunta entre as Polícias Civis da Bahia e do Distrito Federal.

Porto Seguro 1 de 17

De acordo com a apuração conduzida pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, o autor material do ataque saiu de Brasília e viajou até a cidade baiana exclusivamente para executar a ação criminosa. Ele permaneceu no município por alguns dias antes do atentado.

A vítima foi atacada dentro do próprio estabelecimento comercial e sofreu diversos golpes de faca. Apesar da gravidade dos ferimentos, conseguiu sobreviver.

Ainda conforme a investigação, durante a fuga o executor se feriu acidentalmente com a própria faca na região femoral. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

As diligências realizadas pela Polícia Civil permitiram reunir elementos que apontam a participação do homem preso nesta sexta-feira como responsável pela articulação do crime e pelo suporte financeiro e logístico da ação.

O suspeito foi localizado no Distrito Federal e teve um mandado de prisão preventiva cumprido. Após a prisão, ele foi encaminhado para uma unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.