Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem que mandou matar rival em Porto Seguro é preso no Distrito Federal

Investigação aponta que suspeito financiou e ajudou a planejar ataque ocorrido em Porto Seguro no início do ano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:01

Polícia prendeu homem
Polícia prendeu homem Crédito: Divulgação

Um homem de 53 anos apontado pela Polícia Civil como mandante de uma tentativa de homicídio ocorrida em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi preso nesta sexta-feira (29) no Distrito Federal.

Segundo as investigações, o suspeito teria participado do planejamento, do financiamento e da logística do crime registrado em 2 de janeiro deste ano. A prisão foi realizada durante uma operação conjunta entre as Polícias Civis da Bahia e do Distrito Federal.

Porto Seguro

Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro reúne belezas naturais e é rica em história por Imagem: Joa Souza | Shutterstock
Praia de Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro durante temporada de verão por Divulgação
Em Porto Seguro está a ‘Costa do Descobrimento’ ) por
Porto Seguro tem rica biodiversidade de recifes por
Porto Seguro recebe turistas de todo o Brasil por Divulgação/Prefeitura
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Caraíva, paraíso natural em Porto Seguro, na Bahia por Divulgação
Trancoso, em Porto Seguro, é um dos destinos mais procurados no período por Reprodução/Airbnb
Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas  por
Trancoso por Divulgação
Caraíva, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia por Shutterstock
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Arraial d'Ajuda por Divulgação
1 de 17
Porto Seguro por Divulgação

De acordo com a apuração conduzida pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, o autor material do ataque saiu de Brasília e viajou até a cidade baiana exclusivamente para executar a ação criminosa. Ele permaneceu no município por alguns dias antes do atentado.

A vítima foi atacada dentro do próprio estabelecimento comercial e sofreu diversos golpes de faca. Apesar da gravidade dos ferimentos, conseguiu sobreviver.

Leia mais

Imagem - Discussão por barulho termina com sobrinhas agredidas e ameaçadas pelo tio na Bahia

Discussão por barulho termina com sobrinhas agredidas e ameaçadas pelo tio na Bahia

Imagem - Mãe é presa após deixar filhos sozinhos por cinco dias para encontrar namorado no sul da Bahia

Mãe é presa após deixar filhos sozinhos por cinco dias para encontrar namorado no sul da Bahia

Imagem - Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em acidente na BR-324

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão em acidente na BR-324

Ainda conforme a investigação, durante a fuga o executor se feriu acidentalmente com a própria faca na região femoral. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

As diligências realizadas pela Polícia Civil permitiram reunir elementos que apontam a participação do homem preso nesta sexta-feira como responsável pela articulação do crime e pelo suporte financeiro e logístico da ação.

O suspeito foi localizado no Distrito Federal e teve um mandado de prisão preventiva cumprido. Após a prisão, ele foi encaminhado para uma unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

A captura contou com a atuação da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro e da 4ª Delegacia de Polícia do Guará, no Distrito Federal. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

Mais recentes

Imagem - Vai pegar a estrada no São João? Veja como estão a BR-324, BR-116 e outras rodovias da Bahia

Vai pegar a estrada no São João? Veja como estão a BR-324, BR-116 e outras rodovias da Bahia
Imagem - Discussão por barulho termina com sobrinhas agredidas e ameaçadas pelo tio na Bahia

Discussão por barulho termina com sobrinhas agredidas e ameaçadas pelo tio na Bahia
Imagem - Mãe é presa após deixar filhos sozinhos por cinco dias para encontrar namorado no sul da Bahia

Mãe é presa após deixar filhos sozinhos por cinco dias para encontrar namorado no sul da Bahia