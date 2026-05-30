Mãe é presa após deixar filhos sozinhos por cinco dias para encontrar namorado no sul da Bahia

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:46
Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz após deixar os dois filhos sozinhos em casa durante cinco dias consecutivos no município de Caravelas, no extremo sul da Bahia.
Segundo a Polícia Civil, as crianças, de 8 e 13 anos, foram encontradas em condições precárias. A residência apresentava falta de higiene, escassez de alimentos, roupas sujas espalhadas pelos cômodos e presença de animais em situação inadequada.
O caso veio à tona após uma denúncia recebida pelo Conselho Tutelar, que acionou a polícia para verificar a situação da família. A casa fica localizada no distrito de Ponta de Areia.
Durante as diligências, os agentes localizaram a mãe na comunidade vizinha de Barra de Caravelas. De acordo com a investigação inicial, ela teria deixado a residência para encontrar um companheiro com quem mantém um relacionamento na região.
A mulher foi abordada enquanto andava de bicicleta e levada para a delegacia do município.
Após ser autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz, ela permaneceu custodiada e segue à disposição da Justiça.
A Polícia Civil não informou se as crianças foram encaminhadas para familiares ou acolhidas pelo Conselho Tutelar após o resgate. O caso será acompanhado pelos órgãos de proteção à infância.