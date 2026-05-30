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Sthefany Brito chora ao dizer que recebeu sinal do pai morto: 'Tenho certeza de que ele está aqui'

Atriz associou a aparição de uma borboleta no quarto do filho a uma visita espiritual do pai, que morreu em 2018

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:40

Sthefany Brito
Sthefany Brito Crédito: Reprodução

Sthefany Brito emocionou os seguidores ao relatar uma experiência que viveu durante a preparação para a chegada de seu terceiro filho. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz contou que acredita ter recebido um sinal espiritual do pai, Valmir Fernandes, morto em 2018 em decorrência de problemas pulmonares.

A situação aconteceu enquanto ela mostrava ao filho mais velho, Enrico, as mudanças feitas no quarto do bebê que está prestes a nascer. Segundo a atriz, uma borboleta apareceu na tela de proteção da janela e chamou a atenção da família.

Sthefany Brito

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Sthefany Brito e filho por Reprodução/Redes Sociais
A atriz Sthefany Brito utilizou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do irmão, Kayky Brito por Reprodução
Kayky e Sthefany Brito na infância por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
Pai de Sthefany Brito por Reprodução
Sthefany Brito por Reprodução
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Sthefany Brito fala sobre ciúmes do filho por Redes sociais

Sthefany explicou que, desde a morte do pai, costuma associar a presença de borboletas a visitas espirituais dele. Ao perceber o inseto no local, acabou se emocionando ao lembrar desse significado especial.

A atriz contou que o filho apontou a borboleta e imediatamente trouxe à memória uma tradição familiar. Segundo ela, sempre dizia às crianças que o avô estaria por perto quando uma borboleta aparecesse.

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Muito emocionada, Sthefany afirmou que não teve dúvidas sobre o significado daquele momento. Para ela, a aparição foi uma forma encontrada pelo pai para demonstrar que continua acompanhando a família, especialmente em uma fase tão importante quanto a chegada de mais um filho.

A artista também disse acreditar que o pai permanece próximo, protegendo os netos e cuidando da família. Apesar de considerar o episódio simples, afirmou que a experiência teve um forte impacto emocional.

Atualmente, Sthefany Brito é mãe de Antonio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1. Ela está na reta final da gravidez de Filippo, fruto do relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky. O nascimento do bebê deve acontecer nas próximas semanas.

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