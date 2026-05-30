EMOÇÃO

Sthefany Brito chora ao dizer que recebeu sinal do pai morto: 'Tenho certeza de que ele está aqui'

Atriz associou a aparição de uma borboleta no quarto do filho a uma visita espiritual do pai, que morreu em 2018

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:40

Sthefany Brito Crédito: Reprodução

Sthefany Brito emocionou os seguidores ao relatar uma experiência que viveu durante a preparação para a chegada de seu terceiro filho. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz contou que acredita ter recebido um sinal espiritual do pai, Valmir Fernandes, morto em 2018 em decorrência de problemas pulmonares.

A situação aconteceu enquanto ela mostrava ao filho mais velho, Enrico, as mudanças feitas no quarto do bebê que está prestes a nascer. Segundo a atriz, uma borboleta apareceu na tela de proteção da janela e chamou a atenção da família.

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Sthefany explicou que, desde a morte do pai, costuma associar a presença de borboletas a visitas espirituais dele. Ao perceber o inseto no local, acabou se emocionando ao lembrar desse significado especial.

A atriz contou que o filho apontou a borboleta e imediatamente trouxe à memória uma tradição familiar. Segundo ela, sempre dizia às crianças que o avô estaria por perto quando uma borboleta aparecesse.

Muito emocionada, Sthefany afirmou que não teve dúvidas sobre o significado daquele momento. Para ela, a aparição foi uma forma encontrada pelo pai para demonstrar que continua acompanhando a família, especialmente em uma fase tão importante quanto a chegada de mais um filho.

A artista também disse acreditar que o pai permanece próximo, protegendo os netos e cuidando da família. Apesar de considerar o episódio simples, afirmou que a experiência teve um forte impacto emocional.