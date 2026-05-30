FÉRIAS

Vestidinho, pizza e lugares lindos: Mariana Goldfarb encanta seguidores com fotos da viagem pela Itália

Influenciadora compartilhou fotos de paisagens, passeios e momentos da temporada no país europeu

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:22

Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução

Mariana Goldfarb voltou a encantar os seguidores ao compartilhar novos registros da viagem que faz pela Itália. A influenciadora de 36 anos publicou uma sequência de fotos mostrando alguns dos lugares visitados durante a passagem pelo país, além de momentos de lazer e experiências gastronômicas.

Nas imagens, Mariana aparece explorando ruas, admirando paisagens e aproveitando a culinária italiana. Os cliques também revelam cenários típicos do destino europeu, com vistas que chamaram a atenção dos seguidores nas redes sociais.

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A publicação reúne momentos descontraídos da viagem e reforça a conexão da influenciadora com experiências ligadas ao bem-estar, tema que costuma aparecer com frequência em seus conteúdos.

Além dos registros da temporada internacional, Mariana tem usado suas redes sociais para abordar assuntos mais profundos. Recentemente, ela voltou a falar sobre relacionamentos abusivos, tema que costuma discutir com frequência.

Segundo a influenciadora, situações de violência emocional nem sempre começam de forma explícita. Ela destacou que manipulações, humilhações e tentativas de desvalorização costumam surgir antes de episódios mais graves, afetando a autoestima e a percepção da própria vítima.

Mariana também ressaltou a importância do apoio psicológico e da busca por informação para mulheres que enfrentam esse tipo de situação. Em suas reflexões, a influenciadora costuma incentivar a independência financeira e o fortalecimento da autonomia pessoal como ferramentas importantes para romper ciclos abusivos.