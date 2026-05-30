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Vestidinho, pizza e lugares lindos: Mariana Goldfarb encanta seguidores com fotos da viagem pela Itália

Influenciadora compartilhou fotos de paisagens, passeios e momentos da temporada no país europeu

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:22

Mariana Goldfarb
Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução

Mariana Goldfarb voltou a encantar os seguidores ao compartilhar novos registros da viagem que faz pela Itália. A influenciadora de 36 anos publicou uma sequência de fotos mostrando alguns dos lugares visitados durante a passagem pelo país, além de momentos de lazer e experiências gastronômicas.

Nas imagens, Mariana aparece explorando ruas, admirando paisagens e aproveitando a culinária italiana. Os cliques também revelam cenários típicos do destino europeu, com vistas que chamaram a atenção dos seguidores nas redes sociais.

Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb na Itália por Reprodução
Mariana Goldfarb na Itália por Reprodução
Mariana Goldfarb na Itália por Reprodução
Mariana Goldfarb na Itália por Reprodução
Mariana Goldfarb na Itália por Reprodução
Mariana Goldfarb na Itália por Reprodução
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Mariana Goldfarb na Itália por Reprodução

A publicação reúne momentos descontraídos da viagem e reforça a conexão da influenciadora com experiências ligadas ao bem-estar, tema que costuma aparecer com frequência em seus conteúdos.

Além dos registros da temporada internacional, Mariana tem usado suas redes sociais para abordar assuntos mais profundos. Recentemente, ela voltou a falar sobre relacionamentos abusivos, tema que costuma discutir com frequência.

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Segundo a influenciadora, situações de violência emocional nem sempre começam de forma explícita. Ela destacou que manipulações, humilhações e tentativas de desvalorização costumam surgir antes de episódios mais graves, afetando a autoestima e a percepção da própria vítima.

Mariana também ressaltou a importância do apoio psicológico e da busca por informação para mulheres que enfrentam esse tipo de situação. Em suas reflexões, a influenciadora costuma incentivar a independência financeira e o fortalecimento da autonomia pessoal como ferramentas importantes para romper ciclos abusivos.

Enquanto compartilha essas reflexões com o público, Mariana aproveita dias de descanso na Itália, registrando paisagens, sabores e experiências que têm chamado a atenção dos seguidores.

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