DIA DO HAMBÚRGUER

Bob’s venderá hambúrgueres por R$ 0,99 neste fim de semana (30 e 31 de maio); veja como garantir a promoção pelo app

Rede aposta em ação no aplicativo com roleta promocional e antecipa novos sanduíches da marca

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:00

Bob's Crédito: Reprodução

A rede Bob's anunciou uma ação especial para celebrar o Dia do Hambúrguer, comemorado na última quinta-feira (28). Até o dia 31 de maio, clientes cadastrados no programa Bob’s Fã poderão experimentar novos sanduíches da marca por apenas R$ 0,99 por meio do aplicativo oficial da rede.

A campanha antecipa o lançamento da linha “Clássicos na versão Picanha & Costela”, prevista oficialmente para 10 de junho. Segundo a marca, os novos sanduíches terão dois hambúrgueres de 100g preparados com blend de picanha e costela bovina, totalizando 200g de proteína.

Novas versões de sanduíches do Bob's 1 de 3

A ação funciona por meio de uma roleta promocional dentro do aplicativo, que distribui cupons individuais para compra dos produtos por R$ 0,99, além de descontos nos combos da campanha.

Entre os lançamentos anunciados estão:

• Big Bob com Picanha & Costela, com queijo sabor prato, alface, cebola e molho Big Bob no pão com gergelim;

• Double Cheese com Picanha & Costela, releitura do cheeseburger clássico da rede com quatro fatias de queijo;

• Cheddar Australiano com Picanha & Costela, servido com molho cheddar, cebola caramelizada no shoyu e pão australiano.

Segundo Felipe Diniz, gerente de Marketing do Bob’s, a campanha busca revisitar sanduíches tradicionais da rede em versões mais “marcantes” e indulgentes.