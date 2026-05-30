FICOU EM CHOQUE

Professora guardou por anos redação escrita por Marina Sena aos 11 anos: 'Ficou chocada'

Cantora contou que surpreendeu uma professora ao recusar um pedido de casamento fictício em atividade escolar

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:48

Marina Sena Crédito: Divulgação

Muito antes de se destacar como uma das artistas mais autorais da música brasileira, Marina Sena já chamava atenção pela criatividade dentro da sala de aula. A cantora relembrou uma redação escrita aos 11 anos que impressionou tanto uma professora que o texto acabou sendo guardado por anos.

A artista contou que cresceu em um ambiente onde sempre foi incentivada a criar e expressar suas ideias. Segundo ela, familiares e professores tiveram papel importante no desenvolvimento da criatividade que mais tarde se transformaria em marca registrada de sua carreira.

Marina Sena 1 de 20

Conhecida por assinar sucessos como "Por Supuesto", "Me Toca" e "Voltei Pra Mim", Marina disse que costumava receber elogios sempre que escrevia poesias ou produzia textos na escola.

A lembrança mais marcante aconteceu durante uma atividade escolar em que os alunos deveriam responder a uma carta fictícia com um pedido de casamento feito por um homem chamado Carlos. Enquanto a maioria dos colegas aceitou o convite na redação, Marina decidiu seguir outro caminho. "Todo mundo aceitou casar com Carlos. Mas eu fiz um texto dizendo: 'Não, Carlos, não quero casar. Porque sou um pássaro, quero voar, quero conhecer outros lugares'. A professora ficou chocada com aquele texto", recordou a cantora.

Segundo Marina, a educadora, identificada como Maria Vilma, ficou tão impressionada com o conteúdo que tirou várias cópias da redação e guardou o material. "Ela guarda esse texto até hoje, porque realmente foi impressionante", afirmou.

Natural de Taiobeiras, em Minas Gerais, a cantora acredita que o incentivo recebido durante a infância foi fundamental para que pudesse desenvolver sua identidade artística. "Graças a Deus, nunca ninguém podou minha criatividade", declarou.