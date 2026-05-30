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Professora guardou por anos redação escrita por Marina Sena aos 11 anos: 'Ficou chocada'

Cantora contou que surpreendeu uma professora ao recusar um pedido de casamento fictício em atividade escolar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:48

Marina Sena
Marina Sena Crédito: Divulgação

Muito antes de se destacar como uma das artistas mais autorais da música brasileira, Marina Sena já chamava atenção pela criatividade dentro da sala de aula. A cantora relembrou uma redação escrita aos 11 anos que impressionou tanto uma professora que o texto acabou sendo guardado por anos.

A artista contou que cresceu em um ambiente onde sempre foi incentivada a criar e expressar suas ideias. Segundo ela, familiares e professores tiveram papel importante no desenvolvimento da criatividade que mais tarde se transformaria em marca registrada de sua carreira.

Marina Sena

Capa do álbum 'Coisas Naturais', de Marina Sena por Divulgação
Marina Sena por Divulgação
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Marina Sena por Divulgação
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Capa do álbum 'Coisas Naturais', de Marina Sena por Divulgação

Conhecida por assinar sucessos como "Por Supuesto", "Me Toca" e "Voltei Pra Mim", Marina disse que costumava receber elogios sempre que escrevia poesias ou produzia textos na escola.

A lembrança mais marcante aconteceu durante uma atividade escolar em que os alunos deveriam responder a uma carta fictícia com um pedido de casamento feito por um homem chamado Carlos. Enquanto a maioria dos colegas aceitou o convite na redação, Marina decidiu seguir outro caminho. "Todo mundo aceitou casar com Carlos. Mas eu fiz um texto dizendo: 'Não, Carlos, não quero casar. Porque sou um pássaro, quero voar, quero conhecer outros lugares'. A professora ficou chocada com aquele texto", recordou a cantora.

Segundo Marina, a educadora, identificada como Maria Vilma, ficou tão impressionada com o conteúdo que tirou várias cópias da redação e guardou o material. "Ela guarda esse texto até hoje, porque realmente foi impressionante", afirmou.

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Natural de Taiobeiras, em Minas Gerais, a cantora acredita que o incentivo recebido durante a infância foi fundamental para que pudesse desenvolver sua identidade artística. "Graças a Deus, nunca ninguém podou minha criatividade", declarou.

Hoje, aos 29 anos, Marina Sena é reconhecida justamente pela autenticidade de suas composições, característica que, ao que tudo indica, já se manifestava desde os tempos de escola.

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