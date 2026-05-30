Professora guardou por anos redação escrita por Marina Sena aos 11 anos: 'Ficou chocada'

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:48
Muito antes de se destacar como uma das artistas mais autorais da música brasileira, Marina Sena já chamava atenção pela criatividade dentro da sala de aula. A cantora relembrou uma redação escrita aos 11 anos que impressionou tanto uma professora que o texto acabou sendo guardado por anos.
A artista contou que cresceu em um ambiente onde sempre foi incentivada a criar e expressar suas ideias. Segundo ela, familiares e professores tiveram papel importante no desenvolvimento da criatividade que mais tarde se transformaria em marca registrada de sua carreira.
Marina Sena
Conhecida por assinar sucessos como "Por Supuesto", "Me Toca" e "Voltei Pra Mim", Marina disse que costumava receber elogios sempre que escrevia poesias ou produzia textos na escola.
A lembrança mais marcante aconteceu durante uma atividade escolar em que os alunos deveriam responder a uma carta fictícia com um pedido de casamento feito por um homem chamado Carlos. Enquanto a maioria dos colegas aceitou o convite na redação, Marina decidiu seguir outro caminho. "Todo mundo aceitou casar com Carlos. Mas eu fiz um texto dizendo: 'Não, Carlos, não quero casar. Porque sou um pássaro, quero voar, quero conhecer outros lugares'. A professora ficou chocada com aquele texto", recordou a cantora.
Segundo Marina, a educadora, identificada como Maria Vilma, ficou tão impressionada com o conteúdo que tirou várias cópias da redação e guardou o material. "Ela guarda esse texto até hoje, porque realmente foi impressionante", afirmou.
Natural de Taiobeiras, em Minas Gerais, a cantora acredita que o incentivo recebido durante a infância foi fundamental para que pudesse desenvolver sua identidade artística. "Graças a Deus, nunca ninguém podou minha criatividade", declarou.
Hoje, aos 29 anos, Marina Sena é reconhecida justamente pela autenticidade de suas composições, característica que, ao que tudo indica, já se manifestava desde os tempos de escola.