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Ex-reality relembra date trágico com Gil do Vigor e confessa que brochou: 'Nunca mais me procurou'

Influenciador afirmou que uso de remédios para emagrecimento atrapalhou o momento e acabou encerrando qualquer chance de continuidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:35

Lhuís Mattos e Gil do Vigor
Lhuís Mattos e Gil do Vigor Crédito: Reprodução

Lhuís Mattos surpreendeu ao revelar detalhes de um encontro com Gil do Vigor que não terminou da forma esperada. Durante participação na estreia da nova temporada do podcast Te Assusta?, comandado por Má Brito, o influenciador contou que viveu uma situação constrangedora durante o date.

Conhecido por sua passagem pelo reality De Férias com o Ex, Lhuís explicou que, na época, fazia uso de medicamentos para emagrecimento e acredita que o tratamento interferiu diretamente no encontro.

Segundo ele, o clima entre os dois começou a evoluir, mas nada aconteceu como imaginava. "Começou a esquentar, mas lá embaixo não estava funcionando de maneira alguma", revelou.

Lhuís Mattos e Gil do Vigor

Lhuís Mattos por Reprodução
Lhuís Mattos por Reprodução
Lhuís Mattos e Gil do Vigor por Reprodução
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Lhuís Mattos por Reprodução

Questionado sobre o impacto da situação na relação com o outro envolvido, Lhuís afirmou que o episódio acabou esfriando qualquer possibilidade de continuidade. "Estragou. A pessoa nunca mais me procurou", disse.

Apesar do constrangimento, o influenciador afirmou que não ficou tão abalado com o desfecho porque também não considerou o encontro tão especial. "Eu fiquei sem graça, mas o date não foi tão bom assim também. O papo fluiu, mas não rolou", completou.

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Durante a gravação do podcast, o nome do famoso envolvido não foi citado diretamente. Posteriormente, porém, Má Brito confirmou que a pessoa mencionada por Lhuís Mattos era Gil do Vigor.

Nos últimos anos, Gil já falou publicamente sobre relacionamentos, vida amorosa e experiências pessoais após a participação no BBB, tornando-se uma das personalidades mais populares das redes sociais e da televisão brasileira.

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