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Filha de Neymar pode ficar fora da Copa após impasse envolvendo Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Desejo de reunir todos os herdeiros nos Estados Unidos esbarra em divergências envolvendo mães das crianças

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 11:30

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

Enquanto trabalha para se recuperar de uma lesão e garantir presença na Copa do Mundo de 2026, Neymar também enfrenta uma situação delicada fora dos gramados. Segundo informações divulgadas pelo Extra, o jogador tenta encontrar uma solução para reunir todos os filhos durante o torneio, mas esbarra em um impasse familiar.

O atacante é pai de Davi Lucca, filho de Carol Dantas, de Mavie e Mel, frutos do relacionamento com Bruna Biancardi, e de Helena, filha de Amanda Kimberlly.

Neymar e filhos 1 de 25

De acordo com a publicação, a intenção de Neymar é ter todos os herdeiros presentes nos Estados Unidos durante os jogos da Seleção Brasileira. O problema envolve justamente a pequena Helena.

Segundo a reportagem, para que a menina viaje ao país, a presença da mãe seria necessária. No entanto, Bruna Biancardi não veria com bons olhos a participação de Amanda Kimberlly no evento, o que teria criado um impasse nos bastidores.

Ainda conforme a publicação, Amanda e a filha já possuem vistos americanos válidos. Recentemente, as duas babás da criança também obtiveram autorização para entrar nos Estados Unidos.

Uma fonte ouvida pelo jornal afirmou que a possibilidade de Helena viajar apenas acompanhada por familiares e funcionárias é considerada delicada. "A criança até poderia viajar com a Nadine e as babás, mas ninguém quer segurar isso, é muita responsabilidade. E até onde eu soube, Neymar quer todos os filhos nos jogos do Brasil, porque essa é a última Copa dele", disse.

A situação ganhou repercussão porque a ausência de Helena poderia gerar críticas nas redes sociais. Segundo a mesma fonte, o jogador estaria preocupado com a repercussão do caso. "Ele sabe que se a menina não for, a internet vai cair em cima dele e da Bruna", afirmou.