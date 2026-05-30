VEM AÍ?

Ex-BBB Alane Dias negocia primeiro papel como atriz e pode viver 'maria-chuteira' em produção da Globo

Ex-BBB poderá interpretar influenciadora que se envolve com jogador convocado para a Seleção Brasileira

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:32

Alane Dias passa bem Crédito: Reprodução | Instagram

Alane Dias pode estar prestes a estrear como atriz na Globo. A ex-participante do BBB negocia sua entrada no elenco de "Quando o Coração Entra em Campo", novela vertical desenvolvida para o Globoplay.

Caso o acordo seja fechado, este será o primeiro trabalho de Alane em uma produção de dramaturgia da emissora.

Alane Dias 1 de 12

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, a influenciadora está cotada para interpretar Camille, personagem que terá papel importante na trama protagonizada por Rocca, jovem jogador de futebol vivido por Isacque Lopes.

Na história, Rocca vê sua vida mudar completamente após ser convocado para a Seleção Brasileira. O sucesso dentro de campo traz fama, exposição e uma série de novos desafios fora dos gramados.

É nesse contexto que surge Camille. Ambiciosa e ligada ao universo das redes sociais, a personagem se aproxima do atleta e tenta aproveitar a visibilidade do relacionamento para fortalecer sua imagem e ampliar seu alcance na internet.

A chegada da influenciadora também promete movimentar a vida amorosa do protagonista. Rocca passará a viver um conflito entre Dandara, mulher que esteve ao seu lado antes da fama, e o fascínio despertado pela nova companheira.

Além da possível participação de Alane Dias, a produção contará com Babu Santana em um dos papéis centrais. O ator interpretará o treinador do fictício Estrela, clube responsável pela formação do jogador.