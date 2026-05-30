PERDÃO

OUÇA: Nando Reis e Marisa Monte lançam juntos 'Pra Você Guardei o Amor' 30 anos após romance conturbado

Cantores lançaram nova versão e reacenderam lembranças de um dos relacionamentos mais marcantes da música brasileira

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:01

Marisa Monte e Nando Reis Crédito: Reprodução

Mais de três décadas após viverem um relacionamento amoroso, Nando Reis e Marisa Monte voltaram a dividir os vocais em uma gravação inédita. Os artistas lançaram nesta sexta-feira (29) uma nova versão de "Pra Você Guardei o Amor", música originalmente gravada por Nando ao lado de Ana Cañas em 2009.

A novidade rapidamente despertou a atenção dos fãs, que voltaram a comentar não apenas a parceria musical, mas também a história do casal, considerada uma das mais emblemáticas da MPB nos anos 1990.

O anúncio foi feito nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, Nando contou que sempre teve vontade de registrar a canção ao lado de Marisa. Embora os dois já tenham cantado juntos em apresentações ao vivo, esta é a primeira vez que a parceria ganha uma gravação oficial em estúdio. A nova versão ainda conta com produção musical assinada pela própria cantora.

O reencontro revive uma conexão artística iniciada há mais de 30 anos. Durante o relacionamento, os dois compuseram juntos músicas como "Ainda Lembro", "Tudo Pela Metade" e "Mustapha". Marisa também foi uma das primeiras artistas a gravar composições de Nando fora dos Titãs, ajudando a consolidar sua carreira como compositor.

Em outra publicação recente, o cantor destacou a importância da ex-companheira em sua trajetória. "Ela tem uma importância enorme na minha vida como compositor", afirmou.

O romance entre os dois, porém, não terminou de forma tranquila. Anos depois da separação, Nando revelou que a música "Resposta", lançada pelo Skank em 1998 e composta por ele em parceria com Samuel Rosa, foi inspirada no fim do namoro com Marisa.

Nando Reis 1 de 6

Em entrevistas, o cantor explicou que a canção nasceu como um pedido de perdão à ex-companheira. A letra traz referências ao sofrimento vivido após o rompimento e se tornou um dos maiores sucessos do repertório do Skank.

Com o passar dos anos, fãs passaram a acreditar que Marisa Monte teria respondido à canção por meio de "Depois", lançada em 2011. A teoria ganhou força por causa do tom melancólico da música, mas a cantora nunca confirmou que a composição tivesse relação direta com o ex-namorado. Marisa sempre afirmou que a faixa nasceu de experiências compartilhadas com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown.

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