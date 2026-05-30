MARAVILHOSA

Ana Maria Braga fotos das férias em Nova York e diz estar 'vivendo demais'

Apresentadora compartilhou fotos da viagem aos Estados Unidos e falou sobre período longe do Mais Você

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 11:50

Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns momentos das férias que passa em Nova York, nos Estados Unidos. Longe do comando do Mais Você desde meados de maio, a apresentadora publicou um álbum de fotos da viagem e contou que está aproveitando intensamente o período de descanso.

"Estou sumidinha daqui porque estou vivendo demais as férias! Tem dias que a vida só pede pra gente curtir o momento sem tanta correria... e é exatamente isso que eu tenho feito nas duas últimas semanas!", escreveu.

Ana Maria Braga 1 de 4

Nas imagens compartilhadas, Ana Maria aparece explorando pontos turísticos, passeando pelas ruas da cidade e aproveitando atrações da metrópole americana.

A apresentadora também adiantou que prepara uma surpresa para os telespectadores. "E olha menina, já já tem novidade vindo aí: um café da manhã muito especial, diretamente da cidade mais famosa do mundo. Estou morrendo de saudades de vocês e daqui a pouco estou de volta!", afirmou.

Antes de iniciar as férias, Ana Maria informou que ficaria cerca de um mês afastada do programa matinal da Globo. Durante esse período, Tati Machado e Gil do Vigor assumiram o comando do Mais Você ao lado do Louro Mané.

Além da apresentadora, o personagem também entrou em um período especial de descanso dentro da programação, enquanto a dupla segue à frente da atração.