Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Maria Braga fotos das férias em Nova York e diz estar 'vivendo demais'

Apresentadora compartilhou fotos da viagem aos Estados Unidos e falou sobre período longe do Mais Você

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 11:50

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns momentos das férias que passa em Nova York, nos Estados Unidos. Longe do comando do Mais Você desde meados de maio, a apresentadora publicou um álbum de fotos da viagem e contou que está aproveitando intensamente o período de descanso.

"Estou sumidinha daqui porque estou vivendo demais as férias! Tem dias que a vida só pede pra gente curtir o momento sem tanta correria... e é exatamente isso que eu tenho feito nas duas últimas semanas!", escreveu.

Ana Maria Braga

Ana Maria Braga por Reprodução
Ana Maria Braga por Reprodução
Ana Maria Braga por Reprodução
Ana Maria Braga por Reprodução
1 de 4
Ana Maria Braga por Reprodução

Nas imagens compartilhadas, Ana Maria aparece explorando pontos turísticos, passeando pelas ruas da cidade e aproveitando atrações da metrópole americana.

A apresentadora também adiantou que prepara uma surpresa para os telespectadores. "E olha menina, já já tem novidade vindo aí: um café da manhã muito especial, diretamente da cidade mais famosa do mundo. Estou morrendo de saudades de vocês e daqui a pouco estou de volta!", afirmou.

Antes de iniciar as férias, Ana Maria informou que ficaria cerca de um mês afastada do programa matinal da Globo. Durante esse período, Tati Machado e Gil do Vigor assumiram o comando do Mais Você ao lado do Louro Mané.

Leia mais

Imagem - Marcos Mion segue dieta com apenas 3 alimentos para manter corpo musculoso aos 46 anos: 'Parei de comer por prazer'

Marcos Mion segue dieta com apenas 3 alimentos para manter corpo musculoso aos 46 anos: 'Parei de comer por prazer'

Imagem - Filha de Neymar pode ficar fora da Copa após impasse envolvendo Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Filha de Neymar pode ficar fora da Copa após impasse envolvendo Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Imagem - Ana Castela debocha de término de Virginia e Vini Jr. em novo clipe e web surta

Ana Castela debocha de término de Virginia e Vini Jr. em novo clipe e web surta

Além da apresentadora, o personagem também entrou em um período especial de descanso dentro da programação, enquanto a dupla segue à frente da atração.

Uma das comunicadoras mais populares da televisão brasileira, Ana Maria costuma compartilhar momentos da rotina com os seguidores, mas tem aproveitado os últimos dias para se dedicar ao descanso e às experiências longe da correria dos estúdios.

Mais recentes

Imagem - Jato, seguranças e mais: as exigências de Virginia para presença VIP

Jato, seguranças e mais: as exigências de Virginia para presença VIP
Imagem - Ex-BBB Alane Dias negocia primeiro papel como atriz e pode viver 'maria-chuteira' em produção da Globo

Ex-BBB Alane Dias negocia primeiro papel como atriz e pode viver 'maria-chuteira' em produção da Globo
Imagem - Personal morre após tentar se esconder de marido de mulher casada e cair de prédio

Personal morre após tentar se esconder de marido de mulher casada e cair de prédio