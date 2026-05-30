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Marcos Mion segue dieta com apenas 3 alimentos para manter corpo musculoso aos 46 anos: 'Parei de comer por prazer'

Apresentador intensificou rotina de treinos e alimentação durante preparação para viver um lutador de MMA no cinema

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 11:39

Marcos Mion Crédito: Reprodução

Aos 46 anos, Marcos Mion continua chamando atenção pela forma física. O apresentador da TV Globo revelou que adotou uma rotina rigorosa de treinos e alimentação para interpretar o protagonista do filme "MMA - Meu Melhor Amigo", lançado em 2025.

Para dar vida ao lutador Max Machadada, um ex-campeão de MMA que descobre ser pai de uma criança autista, Mion intensificou os exercícios e conseguiu perder cerca de 10 quilos em pouco mais de dois meses.

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Em entrevista à revista GQ Brasil, o apresentador explicou que levou a preparação ao extremo. "Sou muito focado. Se viro a chave, não há nada que a desvire, nada. Não erro", afirmou.

Entre os métodos adotados está o chamado treino espartano, um circuito de alta intensidade que combina força, resistência e agilidade. Além disso, a rotina diária inclui aeróbico em jejum, musculação, fisioterapia e treinos de luta.

Outro ponto que chama atenção é a alimentação. Segundo Mion, sua dieta durante o período de preparação era baseada praticamente em apenas três alimentos: frango, batata-doce e brócolis. As exceções aconteciam apenas uma vez por mês. "Desde que decidi viver como fisiculturista, parei de comer por prazer; como por obrigação", declarou.

O apresentador também surpreendeu ao falar sobre sua relação com o sono. Pai de três filhos, ele contou que costuma aproveitar a madrugada para ler, assistir a filmes e realizar atividades pessoais.

"Odeio dormir, durmo muito pouco. Acho uma perda de tempo gigante. Tenho muitos livros para ler, filmes para assistir. Uso as madrugadas, depois de os meus filhos dormirem, para fazer minhas coisas", afirmou.

Segundo Mion, atualmente ele tenta não ultrapassar as 2h da manhã antes de dormir e costuma descansar cerca de cinco horas e meia por noite.

Especialistas, porém, recomendam cautela. De acordo com orientações do Instituto Nacional do Coração, Pulmões e Sangue dos Estados Unidos, adultos devem dormir entre sete e nove horas por noite para preservar a saúde física e mental. A privação frequente de sono pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares, alterações de humor e dificuldades de concentração.