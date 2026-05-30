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Lua cheia rara poderá ser vista neste fim de semana; saiba quando observar a Microlua Azul

Fenômeno pouco comum combina Lua Azul e Microlua e ainda terá a companhia da estrela Antares

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 13:30

Lua rara
Lua rara Crédito: Reprodução

Os apaixonados por astronomia terão um motivo especial para olhar para o céu neste fim de semana. Uma rara Microlua Azul poderá ser observada em diversas partes do mundo, reunindo dois fenômenos que não costumam acontecer ao mesmo tempo.

Apesar do nome, a chamada Lua Azul não apresenta coloração azulada. O termo é usado quando ocorrem duas luas cheias dentro do mesmo mês. Como maio de 2026 começou e termina com Lua cheia, o fenômeno recebeu essa classificação.

Microlua Azul

Lua rara por Reprodução
Lua rara por Reprodução
Lua rara por Reprodução
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Lua rara por Reprodução

Além disso, a Lua estará próxima do ponto mais distante de sua órbita em relação à Terra. Quando isso acontece durante a fase cheia, ela recebe o nome de Microlua.

Na prática, o satélite natural parecerá um pouco menor e menos brilhante do que uma Lua cheia comum. Segundo especialistas, ela poderá aparentar cerca de 6% menos tamanho e até 10% menos brilho em comparação com a média observada em outros meses.

Outro destaque do evento será a presença de Antares, uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Conhecida como o "coração do escorpião", ela pertence à constelação de Escorpião e se destaca pela coloração avermelhada.

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A proximidade visual entre a Lua cheia e Antares promete criar um dos cenários mais bonitos do céu neste fim de semana. Em algumas regiões do hemisfério sul, inclusive, poderá ocorrer uma ocultação, fenômeno em que a Lua passa momentaneamente na frente da estrela.

A observação não exige equipamentos especiais. O ideal é procurar um local com pouca iluminação artificial e horizonte aberto. Binóculos e telescópios podem ajudar a enxergar detalhes da superfície lunar, mas não são necessários para acompanhar o espetáculo.

Os astrônomos recomendam observar a Lua logo após o seu surgimento no horizonte, momento em que ela costuma parecer ainda mais impressionante devido a efeitos visuais provocados pela perspectiva.

A combinação entre Lua Azul, Microlua e a presença de Antares torna o evento um dos destaques astronômicos de 2026, chamando a atenção tanto de especialistas quanto de curiosos que gostam de acompanhar fenômenos celestes.

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