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Aposentado, Usain Bolt admite que atualmente fica sem fôlego quando sobe lance de escadas

Maior velocista da história revelou que quase não corre mais e brincou sobre a falta de condicionamento físico anos após deixar as pistas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:01

Usain Bolt
Usain Bolt Crédito: Reprodução

Durante anos, Usain Bolt parecia desafiar os limites do corpo humano. Dono de oito medalhas olímpicas de ouro e dos recordes mundiais dos 100 metros, 200 metros e revezamento 4x100 metros, o jamaicano se tornou sinônimo de velocidade. Mas, longe das pistas, a realidade hoje é bem diferente.

Aos 39 anos, Bolt surpreendeu ao admitir que sente falta de condicionamento físico em situações comuns do dia a dia. Em conversa com jornalistas durante o Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio, o ex-atleta revelou que até subir escadas tem sido um desafio. "Preciso realmente começar a correr porque, quando subo escadas, fico sem fôlego", afirmou.

Usain Bolt

Usain Bolt por Divulgação
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Usain Bolt por Divulgação
Usain Bolt por Divulgação
Usain Bolt por Divulgação
Usain Bolt por Reprodução
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Usain Bolt por Divulgação

Segundo Bolt, uma ruptura no tendão de Aquiles contribuiu para que ele deixasse de correr regularmente após a aposentadoria. Atualmente, ele mantém apenas atividades ocasionais na academia e reconhece que está longe da forma física dos tempos de competição.

O jamaicano contou que pretende retomar os treinos de corrida em algum momento para recuperar parte do condicionamento. "Acho que quando começar a treinar sério novamente, provavelmente vou ter que dar algumas voltas só para regularizar minha respiração", disse.

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Como é a vida de Bolt longe das pistas

Desde que encerrou a carreira profissional em 2017, Bolt trocou a rotina intensa de treinamentos por uma vida mais tranquila ao lado da família.

Segundo ele, grande parte dos dias gira em torno dos filhos. O ex-corredor contou que costuma levá-los para a escola, passar tempo com eles em casa e aproveitar momentos de lazer assistindo séries, filmes e até montando peças de Lego. "Passo um tempo com eles, curto bastante, até começarem a me irritar, aí saio", brincou durante a entrevista.

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