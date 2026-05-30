HOMEM MAIS RÁPIDO DO MUNDO

Aposentado, Usain Bolt admite que atualmente fica sem fôlego quando sobe lance de escadas

Maior velocista da história revelou que quase não corre mais e brincou sobre a falta de condicionamento físico anos após deixar as pistas

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:01

Usain Bolt Crédito: Reprodução

Durante anos, Usain Bolt parecia desafiar os limites do corpo humano. Dono de oito medalhas olímpicas de ouro e dos recordes mundiais dos 100 metros, 200 metros e revezamento 4x100 metros, o jamaicano se tornou sinônimo de velocidade. Mas, longe das pistas, a realidade hoje é bem diferente.

Aos 39 anos, Bolt surpreendeu ao admitir que sente falta de condicionamento físico em situações comuns do dia a dia. Em conversa com jornalistas durante o Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio, o ex-atleta revelou que até subir escadas tem sido um desafio. "Preciso realmente começar a correr porque, quando subo escadas, fico sem fôlego", afirmou.

Usain Bolt 1 de 6

Segundo Bolt, uma ruptura no tendão de Aquiles contribuiu para que ele deixasse de correr regularmente após a aposentadoria. Atualmente, ele mantém apenas atividades ocasionais na academia e reconhece que está longe da forma física dos tempos de competição.

O jamaicano contou que pretende retomar os treinos de corrida em algum momento para recuperar parte do condicionamento. "Acho que quando começar a treinar sério novamente, provavelmente vou ter que dar algumas voltas só para regularizar minha respiração", disse.

Como é a vida de Bolt longe das pistas

Desde que encerrou a carreira profissional em 2017, Bolt trocou a rotina intensa de treinamentos por uma vida mais tranquila ao lado da família.