PSG x Arsenal na final da Champions League: veja horário e onde assistir ao vivo

Atual campeão europeu, PSG busca o bicampeonato, enquanto o Arsenal tenta conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:00

Hoje tem final da Champions Crédito: Imagem gerada por IA

A espera acabou para os fãs de futebol europeu. Paris Saint-Germain e Arsenal se enfrentam neste sábado (30) na grande final da Champions League 2025/26. A decisão será disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, com início às 13h, no horário de Brasília.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam embaladas por grandes campanhas. De um lado, o PSG tenta conquistar seu segundo título consecutivo da principal competição de clubes da Europa. Do outro, o Arsenal busca um feito inédito: levantar pela primeira vez a taça da Champions League.

Confira a tabela e todos os jogos da fase de liga da Champions League 2025/2026

Onde assistir PSG x Arsenal

A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, TNT e pela plataforma de streaming HBO Max. 

Como chegam os finalistas

O Arsenal fez a melhor campanha da fase de liga, vencendo todos os oito jogos disputados e encerrando a etapa inicial com 23 gols marcados e apenas quatro sofridos. No mata-mata, eliminou Bayer Leverkusen, Sporting e Atlético de Madrid para chegar à decisão.

Já o PSG precisou disputar os playoffs antes das oitavas de final. A equipe francesa passou por Monaco, Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique, consolidando uma campanha marcada por jogos de alto nível e muitos gols.

Além da vaga na final europeia, os dois clubes chegam com moral após conquistas nacionais. O Arsenal encerrou um jejum de 22 anos e conquistou a Premier League, enquanto o PSG levantou mais uma vez o Campeonato Francês e a Supercopa da França.

Prováveis escalações

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Mendes; Neves, Vitinha e Ruiz; Doue, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel e Hincapié; Lewis-Skelly e Rice; Saka, Odegaard e Trossard; Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

A final deste ano também marca uma mudança promovida pela Uefa. Pela primeira vez em várias temporadas, o horário da decisão foi antecipado em relação às edições anteriores, começando três horas mais cedo do que o habitual.

