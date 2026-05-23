Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de Romário foi sequestrado às vésperas da Copa de 1994; atacante ameaçou deixar a Seleção e até chefes do tráfico entraram na busca pelo tetra

Caso mobilizou policiais, criminosos e colocou em dúvida a presença do atacante na Copa do Mundo de 1994, vencida pelo Brasil nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06:50

Romário
Romário Crédito: Reprodução

A poucos dias de embarcar para a Copa do Mundo de 1994, Romário viveu um dos momentos mais tensos da vida pessoal e profissional. Principal nome da Seleção Brasileira naquele ano, o atacante ameaçou não disputar o torneio após o pai, Edevair de Souza Faria, ser sequestrado no Rio de Janeiro. O caso chocou o país, ganhou repercussão internacional e terminou envolvendo policiais, figuras do submundo do crime e até traficantes na busca pelo familiar do craque.

O desaparecimento aconteceu em 2 de maio de 1994. Edevair havia saído do bar Garota do Quitungo, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, quando foi levado pelos criminosos. Na época, o estado enfrentava uma onda de sequestros que assustava empresários, artistas e jogadores de futebol.

Romário relembrou sequestro do pai em documentário

Romário com o pai, Edevair de Souza Faria por Reprodução
Romário levando a taça da Copa do Mundo por Reprodução
Romário se lesionou pouco antes da Copa de 1998 por LastSticker/Reprodução
Após carreira no futebol, Romário entrou na política por Santos FC/Reprodução/Instagram
Romário fez propaganda das Havaianas por Reprodução
Romário pela Seleção Brasileira por Reprodução/X
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário também foi ídolo do Vasco por Divulgação
Romário por Reprodução
Romário por Reprodução
Romário por Reprodução
Romário em no programa Panela por Reprodução/Youtube
Romário no programa Panela por Reprodução/Youtube
1 de 16
Romário com o pai, Edevair de Souza Faria por Reprodução

Enquanto isso, Romário atravessava o auge da carreira. O atacante defendia o Barcelona, era apontado como melhor jogador do mundo e chegava para o Mundial como principal esperança do Brasil na busca pelo tetracampeonato, que não vinha desde 1970.

Dois dias após o crime, os sequestradores entraram em contato com a família e pediram US$ 7 milhões pelo resgate. O valor chamou atenção até das autoridades, que classificaram a ação como desorganizada pela quantia considerada fora da realidade.

A situação abalou completamente o jogador. Em entrevista a um jornal espanhol, Romário fez um aviso que parou o país: “Ou meu pai aparece ou não irei ao Mundial”. A declaração rapidamente tomou conta dos programas esportivos e aumentou ainda mais a pressão sobre a investigação.

Leia mais

Imagem - Por que Bruna Biancardi recusou convite da Globo para a Copa do Mundo? Bastidor vem à tona

Por que Bruna Biancardi recusou convite da Globo para a Copa do Mundo? Bastidor vem à tona

Imagem - Álbum da Copa fica desatualizado após convocação da Seleção; veja quais figurinhas terão de mudar

Álbum da Copa fica desatualizado após convocação da Seleção; veja quais figurinhas terão de mudar

Imagem - Vai vender? Figurinha rara da Copa do Mundo 2026 pode valer até R$ 5 mil

Vai vender? Figurinha rara da Copa do Mundo 2026 pode valer até R$ 5 mil

Naquele momento, imaginar a Seleção sem Romário parecia impossível. O atacante vinha de temporada histórica na Espanha e formava, ao lado de Bebeto, a dupla ofensiva mais aguardada da Copa.

A mobilização para encontrar Edevair acabou ultrapassando o trabalho policial. Anos depois, na série documental “Romário - O Cara”, da HBO Max, o ex-jogador revelou que pessoas ligadas a ele procuraram ajuda em diferentes setores, incluindo traficantes e criminosos influentes do Rio de Janeiro. “Pessoas ligadas a mim falaram com traficantes, policiais, vagabundos, com a p*rra toda. Eu queria meu pai em casa”, contou o ex-atacante.

Leia mais

Imagem - Só uma seleção pode alcançar o Brasil em títulos na Copa do Mundo de 2026

Só uma seleção pode alcançar o Brasil em títulos na Copa do Mundo de 2026

Imagem - Erro simples pode fazer você gastar muito mais dinheiro no álbum da Copa do Mundo 2026; veja como economizar

Erro simples pode fazer você gastar muito mais dinheiro no álbum da Copa do Mundo 2026; veja como economizar

Imagem - Veja os salários dos jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa do Mundo de 2026

Veja os salários dos jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa do Mundo de 2026

Segundo relatos da época, a repercussão nacional fez com que até nomes ligados ao crime passassem a procurar os sequestradores. O caso ganhou proporção tão grande que se transformou em um assunto nacional às vésperas da Copa do Mundo.

Edevair foi libertado em 8 de maio, seis dias após o sequestro. Ele foi encontrado em um cativeiro em Queimados, na Baixada Fluminense, sem que o resgate fosse pago.

Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro

Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução
1 de 20
Romário comprou cobertura de R$ 8 milhões no Rio de Janeiro por Avanço Realizações/Reprodução

Após a libertação do pai, Romário retornou à Espanha, encerrou a temporada pelo Barcelona e embarcou para os Estados Unidos com a Seleção Brasileira. Em campo, o atacante confirmou o favoritismo e se tornou um dos principais nomes da campanha do tetra.

O Brasil conquistou a Copa do Mundo ao vencer a Itália nos pênaltis, após empate sem gols na final. Romário marcou cinco vezes durante o torneio e terminou o ano eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa.

Depois de viver dias de medo e incerteza, o atacante cumpriu a promessa feita após o resgate do pai: deu ao Brasil um dos títulos mais marcantes da história da Seleção.

Mais recentes

Imagem - Embalado por goleada, Vitória aposta na força do Barradão contra o Inter para subir na tabela

Embalado por goleada, Vitória aposta na força do Barradão contra o Inter para subir na tabela
Imagem - Histórico preocupa? Veja quantos jogos Neymar já perdeu em Copas do Mundo por lesão

Histórico preocupa? Veja quantos jogos Neymar já perdeu em Copas do Mundo por lesão
Imagem - Goleiro do Bahia, Léo Vieira lidera estatísticas de defesas no Brasileirão

Goleiro do Bahia, Léo Vieira lidera estatísticas de defesas no Brasileirão