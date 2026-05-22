MURALHA TRICOLOR

Goleiro do Bahia, Léo Vieira lidera estatísticas de defesas no Brasileirão

Jogador foi o último reforço anunciado pelo Tricolor na primeira janela da temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 17:00

Léo Vieira é destaque entre os goleiros do Brasileirão Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Último reforço do Bahia anunciado até então na temporada, Léo Vieira chegou ao Esquadrão de última hora. O status de novato, no entanto, não pesou para o experiente goleiro de 35 anos, que já se estabeleceu como titular do clube e está se destacando entre os jogadores da posição no Campeonato Brasileiro.

Léo Vieira tem 15 jogos disputados no Brasileiro, sendo sete pela Chapecoense e oito com a camisa do Bahia. Já na equipe de Santa Catarina, o desempenho era bom, o que continuou quando se transferiu para Salvador.

Saiba quem é Léo Vieira, novo goleiro do Bahia 1 de 9

Considerando todos os goleiros do Brasileirão, o jogador tricolor lidera o ranking de mais defesas da competição, de acordo com números da plataforma de estatísticas Sofascore. No total, o goleiro tem 66 defesas na competição. Os outros dois arqueiros com mais intervenções são Marcelo Rangel, do Remo, e Fábio, do Fluminense.

O arqueiro do Esquadrão também é aquele com mais defesas em finalizações de fora da área, com 33 intervenções. Dentro da área, Léo Vieira fica com a terceira posição, com também 33 defesas. Nesse recorte, o jogador só fica atrás de Marcelo Rangel e Weverton, do Grêmio. Ele também é o goleiro na Série A com mais saídas certas do gol, com 10.

O alto número de defesas também coloca Léo Vieira como o goleiro com mais defesas por jogo, com 4,4 intervenções a cada partida. Já em relação a gols evitados, o jogador do Esquadrão ocupa a segunda posição, com 3,22 tentos. O goleiro com mais gols evitados, inclusive, é o antigo titular Ronaldo, com 3,31.

Reposição

Nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências, o Bahia anunciou a contratação de Léo Vieira para suprir a ausência do titular Ronaldo, que havia se machucado na goleada sofrida para o Remo. O camisa 1 do Esquadrão sofreu uma luxação traumática no cotovelo direito e tem o seu retorno previsto apenas após a Copa do Mundo, em julho.

Com a baixa, o Bahia precisou ajustar o planejamento para a posição e buscou no mercado um nome mais experiente para compor o elenco. Se o tempo era curto e a necessidade de acertar na contratação era grande, o fato de já ter trabalhado com Rogério Ceni – quando o técnico ainda era jogador – no São Paulo foi o diferencial.

Léo Vieira foi apresentado no dia 1º de abril e, no mesmo dia, estreou como titular no triunfo tricolor sobre o Athletico-PR, na Fonte Nova. Desde então, o novo goleiro continuou na equipe principal nos jogos seguintes, desbancando João Paulo. O concorrente está no clube desde o meio da temporada passada e ainda não conseguiu convencer Ceni a ter sequência.

O próprio fato de João Paulo não ter jogado com frequência foi citado pelo comandante tricolor para justificar a titularidade do, na época, recém chegado goleiro. "Principal fator foi o ritmo de jogo, João estava sentindo um pouco essa falta de ritmo. Pensei em dar essa chance para o Léo, que fez bom jogo com os pés, tem calma", disse Ceni após a partida contra o Athletico.

Léo Vieira vinha sendo peça importante na Chapecoense, clube que defendeu nas últimas três temporadas e pelo qual contribuiu na campanha de acesso à Série A em 2025. Revelado pelo São Paulo, o goleiro acumula passagens por clubes como Paraná, Athletico-PR, Atlético-GO, Inter de Limeira, Juventude e também pelo Rio Ave, de Portugal.