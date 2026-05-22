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Senegal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Com uma geração forte, que acabou de vencer a Copa Africana de Nações, a Seleção senegalesa busca superar a melhor campanha de 2002, quando chegou as quartas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:55

Seleção Senegalesa
Seleção Senegalesa Crédito: Reprodução

Senegal vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo em 2026, a terceira de forma consecutiva. A equipe comandada por Pape Thiaw chega ao torneio depois de garantir vaga e com a expectativa de repetir a força exibida nos últimos Mundiais, ainda sem passar das quartas de final.

Calendário de jogos do Senegal no Grupo I

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Senegal na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  •  Rodada: França x Senegal – 16/06 (terça-feira) – 16h – New York/New Jersey Stadium;
  • 2ª Rodada: Noruega x Senegal – 22/06 (segunda-feira) – 21h – New York/New Jersey Stadium;
  • 3ª Rodada: Senegal x Iraque – 26/06 (sexta-feira) – 16h – Toronto Stadium.

Histórico do Senegal em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: quartas de final (2002);
  • Primeira participação: Coreia/Japão 2002;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 4 (2002, 2018, 2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: oitavas de final 2022
  • Retrospecto geral: 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Senegal em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Papa Bouba Diop (3 gols);
  • Outros destaques históricos: Henri Camara, El Hadji Diouf e Sadio Mané.

Lista de convocados do Senegal para a Copa do Mundo 2026

O técnico Pape Thiaw anunciou uma lista provisória de 28 convocados para a Copa do Mundo de 2026. O grupo ainda será reduzido para 26 nomes até o fim de maio. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye e Nicolas Jackson estão entre os principais nomes.

Goleiros

  • Édouard Mendy (Al-Ahli)
  • Yehvann Diouf (Nice)
  • Mory Diaw (Le Havre)

Defensores

  • Krepin Diatta (Monaco)
  • Antoine Mendy (Nice)
  • Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)
  • Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)
  • Ilay Camara (Anderlecht)
  • Moussa Niakhate (Lyon)
  • Mamadou Sarr (Chelsea)
  • El-Hadji Malick Diouf (West Ham United)
  • Moustapha Mbow (Paris FC)
  • Ismail Jakobs (Galatasaray)

Meio-campistas

  • Idrissa Gueye (Everton)
  • Habib Diarra (Sunderland)
  • Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur)
  • Pape Gueye (Villarreal)
  • Lamine Camara (Monaco)
  • Pathe Ciss (Rayo Vallecano)
  • Bara Ndiaye (Bayern Munich)

Atacantes

  • Sadio Mané (Al-Nassr)
  • Bamba Dieng (Lorient)
  • Iliman Ndiaye (Everton)
  • Nicolas Jackson (Bayern Munich)
  • Assane Diao (Como)
  • Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)
  • Cherif Ndiaye (Samsunspor)
  • Ismaila Sarr (Crystal Palace)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Senegal

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