Senegal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:55
Senegal vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo em 2026, a terceira de forma consecutiva. A equipe comandada por Pape Thiaw chega ao torneio depois de garantir vaga e com a expectativa de repetir a força exibida nos últimos Mundiais, ainda sem passar das quartas de final.
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Senegal na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Histórico do Senegal em Copas do Mundo
O técnico Pape Thiaw anunciou uma lista provisória de 28 convocados para a Copa do Mundo de 2026. O grupo ainda será reduzido para 26 nomes até o fim de maio. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye e Nicolas Jackson estão entre os principais nomes.
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