OS LEÕES DE TERANGA

Senegal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Com uma geração forte, que acabou de vencer a Copa Africana de Nações, a Seleção senegalesa busca superar a melhor campanha de 2002, quando chegou as quartas

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:55

Seleção Senegalesa Crédito: Reprodução

Senegal vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo em 2026, a terceira de forma consecutiva. A equipe comandada por Pape Thiaw chega ao torneio depois de garantir vaga e com a expectativa de repetir a força exibida nos últimos Mundiais, ainda sem passar das quartas de final.

Calendário de jogos do Senegal no Grupo I

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Senegal na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

Rodada: França x Senegal – 16/06 (terça-feira) – 16h – New York/New Jersey Stadium;

2ª Rodada: Noruega x Senegal – 22/06 (segunda-feira) – 21h – New York/New Jersey Stadium;

3ª Rodada: Senegal x Iraque – 26/06 (sexta-feira) – 16h – Toronto Stadium.

Histórico do Senegal em Copas do Mundo

Melhor campanha: quartas de final (2002);

Primeira participação: Coreia/Japão 2002;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 4 (2002, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: oitavas de final 2022

Retrospecto geral: 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Senegal em Copas

Maior artilheiro em Copas: Papa Bouba Diop (3 gols);

Outros destaques históricos: Henri Camara, El Hadji Diouf e Sadio Mané.

Lista de convocados do Senegal para a Copa do Mundo 2026

O técnico Pape Thiaw anunciou uma lista provisória de 28 convocados para a Copa do Mundo de 2026. O grupo ainda será reduzido para 26 nomes até o fim de maio. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye e Nicolas Jackson estão entre os principais nomes.

Goleiros

Édouard Mendy (Al-Ahli)

Yehvann Diouf (Nice)

Mory Diaw (Le Havre)

Defensores

Krepin Diatta (Monaco)

Antoine Mendy (Nice)

Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)

Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)

Ilay Camara (Anderlecht)

Moussa Niakhate (Lyon)

Mamadou Sarr (Chelsea)

El-Hadji Malick Diouf (West Ham United)

Moustapha Mbow (Paris FC)

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Meio-campistas

Idrissa Gueye (Everton)

Habib Diarra (Sunderland)

Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur)

Pape Gueye (Villarreal)

Lamine Camara (Monaco)

Pathe Ciss (Rayo Vallecano)

Bara Ndiaye (Bayern Munich)

Atacantes