DUPLA BA-VI

Jogadores de Bahia e Vitória são chamados para Seleção antes da Copa do Mundo

Kauê Furquim, do Tricolor, e Cauan Henrique, do Rubro-Negro, enfrentarão os Estados Unidos em amistosos preparatórios para o Mundial Sub-17

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:22

Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Destaques das divisões de base de Bahia e Vitória, o atacante Kauê Furquim e o lateral-esquerdo Cauan Henrique foram convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-17 em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da categoria contra os Estados Unidos.

Os dois jovens talentos são os únicos representantes de clubes do Nordeste na lista divulgada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, que convocou 24 atletas para o período de treinamentos e amistosos. A preparação faz parte da primeira etapa de trabalhos visando o Mundial Sub-17, que será disputado entre novembro e dezembro deste ano, no Catar.

Aos 17 anos, Kauê Furquim é considerado uma das principais promessas das categorias de base do Bahia e já vinha sendo observado pela comissão técnica da Seleção. O atacante participou do Sul-Americano Sub-17, disputado em abril, e foi um dos destaques da campanha brasileira, inclusive marcando um hat-trick na estreia da competição.

Kauê Furquim pelo time principal do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Já Cauan Henrique, de 16 anos, vem chamando atenção no Vitória pelas atuações acima da média mesmo atuando em categorias superiores à sua idade. O lateral-esquerdo já integra o elenco sub-20 do Rubro-Negro e agora terá a primeira oportunidade de defender a Seleção Brasileira Sub-17.

Cauan Henrique, joia da base do Vitória Crédito: Divulgação/Vitória

Os amistosos diante dos Estados Unidos serão os primeiros compromissos da Seleção após a disputa do Sul-Americano da categoria, torneio em que o Brasil terminou na terceira colocação. O grupo convocado passou por reformulação, e apenas 11 atletas que estiveram na competição continental permaneceram na lista atual.