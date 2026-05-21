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Campeão do Mundo com a Argentina manda recado para reforço do Bahia

Ángel Di María usou as redes sociais para se despedir de Alejo Véliz após o último jogo do atacante pelo Rosario Central diante da torcida antes de se apresentar ao Bahia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:36

Alejo Veliz, atacante do Rosario Central acertado com o Bahia
Alejo Veliz, atacante do Rosario Central acertado com o Bahia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, Ángel Di María fez questão de demonstrar carinho por Alejo Véliz, atacante já acertado com o Bahia para a sequência da temporada. Após o último jogo do jovem atacante diante da torcida do Rosario Central, o veterano publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais se despedindo do companheiro de equipe.

“O último no Gigante. Sei que essas cores vão sentir muito sua falta. E nós, nem te conto, amigo. Espero que você seja muito feliz e saiba que esta casa sempre vai ter as portas abertas para você. Te amo”, escreveu Di María.

Mensagem de Dí Maria para Alejo Crédito: Reprodução/Redes sociais

A despedida aconteceu depois da goleada por 4x0 sobre o Universidad Central, da Venezuela, pela fase de grupos da Libertadores. Véliz marcou um dos gols da partida e se despediu do estádio Gigante de Arroyito diante da torcida do Rosario Central.

Saiba quem é Alejo Veliz, centroavante argentino que jogará no Bahia

Alejo Véliz reforçará o Bahia a partir de julho por Divulgação/Rosario Central
Alejo Véliz reforçará o Bahia a partir de julho por Divulgação
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Alejo Véliz, atacante do Rosario Central acertado com o Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Alejo Véliz, atacante do Rosario Central acertado com o Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Alejo Véliz, atacante do Rosario Central acertado com o Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Alejo Véliz, atacante do Rosario Central acertado com o Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Alejo Véliz, atacante do Rosario Central acertado com o Bahia por Reprodução/Redes Sociais
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Alejo Véliz reforçará o Bahia a partir de julho por Divulgação/Rosario Central

O atacante argentino, de 22 anos, pertence ao Tottenham, da Inglaterra, mas retornou ao Rosario por empréstimo nesta temporada. Contratado pelo Bahia por cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente R$ 56 milhões, o centroavante vai se apresentar ao Tricolor após o encerramento do vínculo com o clube argentino.

Revelado pelo próprio Rosario Central, Alejo Véliz recebeu homenagens especiais na última partida em casa. O clube argentino entregou ao jogador uma camisa comemorativa pelos 100 jogos disputados com a equipe. Ao todo, ele soma 102 partidas e 30 gols em duas passagens pelo time profissional.

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Mesmo tratado como uma das grandes promessas do futebol argentino, Véliz teve poucas oportunidades no Tottenham. Desde que chegou ao futebol inglês, em 2023, o atacante acumulou empréstimos para Sevilla, Espanyol e Rosario Central.Na atual temporada, o futuro reforço do Bahia marcou seis gols em 23 jogos pelo Rosario Central e chega ao clube baiano cercado de expectativa para a sequência de 2026 em meio à má fase dos jogadores de ataque do Tricolor de Aço.

No Campeonato Brasileiro, única competição que o Bahia disputará até o fim da temporada, os atacantes da equipe — entre centroavantes e pontas — participaram pouco da produção ofensiva, marcando apenas nove dos 21 gols da equipe na competição,

Willian José e Everaldo marcaram três gols cada, Sanabria anotou dois e Kike um. O principal nome ofensivo do time tem sido o lateral-esquerdo Luciano Juba, artilheiro tricolor no torneio com sete gols.

Sequência sem triunfos do Bahia

Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Remo 2x1 Bahia - 5ª fase da Copa do Brasil (volta) por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada Brasieirão por Rafael Rodrigues/ECB
 Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada Brasieirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x3 Remo - 5ª fase da Copa do Brasil (ida) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada Brasieirão por Letícia Martins/ECB
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Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia

A dificuldade do ataque também aparece na sequência negativa vivida pela equipe. Sem vencer há sete partidas, o Bahia viu seus atacantes marcarem apenas três vezes no período, mesmo número de gols anotados por Juba no período.

Em meio à má fase ofensiva, que vem impactando diretamente os resultados da equipe, Rogério Ceni tenta encontrar soluções para recolocar o Bahia no caminho dos triunfos. Nesta quinta-feira (21), o elenco treinou pelo terceiro dia consecutivo no CT Evaristo de Macedo visando o duelo contra o Coritiba, marcado para segunda-feira (25), fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

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Bahia

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