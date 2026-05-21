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Campeão do Mundo com a Argentina manda recado para reforço do Bahia

Ángel Di María usou as redes sociais para se despedir de Alejo Véliz após o último jogo do atacante pelo Rosario Central diante da torcida antes de se apresentar ao Bahia

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:36

Alejo Veliz, atacante do Rosario Central acertado com o Bahia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, Ángel Di María fez questão de demonstrar carinho por Alejo Véliz, atacante já acertado com o Bahia para a sequência da temporada. Após o último jogo do jovem atacante diante da torcida do Rosario Central, o veterano publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais se despedindo do companheiro de equipe.

“O último no Gigante. Sei que essas cores vão sentir muito sua falta. E nós, nem te conto, amigo. Espero que você seja muito feliz e saiba que esta casa sempre vai ter as portas abertas para você. Te amo”, escreveu Di María.

Mensagem de Dí Maria para Alejo Crédito: Reprodução/Redes sociais

A despedida aconteceu depois da goleada por 4x0 sobre o Universidad Central, da Venezuela, pela fase de grupos da Libertadores. Véliz marcou um dos gols da partida e se despediu do estádio Gigante de Arroyito diante da torcida do Rosario Central.

Saiba quem é Alejo Veliz, centroavante argentino que jogará no Bahia 1 de 10

O atacante argentino, de 22 anos, pertence ao Tottenham, da Inglaterra, mas retornou ao Rosario por empréstimo nesta temporada. Contratado pelo Bahia por cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente R$ 56 milhões, o centroavante vai se apresentar ao Tricolor após o encerramento do vínculo com o clube argentino.

Revelado pelo próprio Rosario Central, Alejo Véliz recebeu homenagens especiais na última partida em casa. O clube argentino entregou ao jogador uma camisa comemorativa pelos 100 jogos disputados com a equipe. Ao todo, ele soma 102 partidas e 30 gols em duas passagens pelo time profissional.

Mesmo tratado como uma das grandes promessas do futebol argentino, Véliz teve poucas oportunidades no Tottenham. Desde que chegou ao futebol inglês, em 2023, o atacante acumulou empréstimos para Sevilla, Espanyol e Rosario Central.Na atual temporada, o futuro reforço do Bahia marcou seis gols em 23 jogos pelo Rosario Central e chega ao clube baiano cercado de expectativa para a sequência de 2026 em meio à má fase dos jogadores de ataque do Tricolor de Aço.

No Campeonato Brasileiro, única competição que o Bahia disputará até o fim da temporada, os atacantes da equipe — entre centroavantes e pontas — participaram pouco da produção ofensiva, marcando apenas nove dos 21 gols da equipe na competição,

Willian José e Everaldo marcaram três gols cada, Sanabria anotou dois e Kike um. O principal nome ofensivo do time tem sido o lateral-esquerdo Luciano Juba, artilheiro tricolor no torneio com sete gols.

Sequência sem triunfos do Bahia 1 de 7

A dificuldade do ataque também aparece na sequência negativa vivida pela equipe. Sem vencer há sete partidas, o Bahia viu seus atacantes marcarem apenas três vezes no período, mesmo número de gols anotados por Juba no período.