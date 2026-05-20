PIVETE DE AÇO

Caio Suassuna celebra chances no time principal do Bahia: ' Estou buscando meu espaço'

Sobrinho de Ariano Suassuna entrou nos últimos dois jogos do Esquadrão

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:56

Caio Suassuna em entrevista coletiva Crédito: Catarina Brandão/ECB

Vivendo sua pior crise em muito tempo, o Bahia não vence há sete jogos. Em busca de soluções para tirar o time da situação incômoda, o técnico Rogério Ceni tem apostado mais nos jogadores da base nas últimas partidas, em especial no jovem Caio Suassuna.

Aos 19 anos, o atacante entrou nos minutos finais dos dois últimos jogos do Esquadrão. Ao todo, somou apenas 25 minutos em campo, mas espera ganhar mais espaço na equipe principal daqui para frente.

“Momento muito importante no início da minha carreira, na minha vida. Todo mundo sonha esse momento de vivenciar o profissional. O grupo está me acolhendo bem, me deixando à vontade. Estou buscando meu espaço”, destacou o jovem atleta em entrevista coletiva nesta quarta-feira (20).

Conheça Caio Suassuna, sobrinho de Ariano Suassuna que joga no Bahia 1 de 6

Com 1,84m de altura, Caio pode atuar tanto como centroavante quanto pelos lados do campo. As oportunidades recebidas não acontecem apenas porque Rogério Ceni busca dar uma chacoalhada no time em meio à sequência negativa.

O atacante também vem se destacando na base: são oito gols e duas assistências em oito jogos pelo Brasileirão Sub-20 nesta temporada. Agora, o jovem espera ajudar o time princpal do Bahia a superar o momento difícil.

“O grupo procura se fechar, estar junto. O grupo me deixa tranquilo e passa confiança. Eu posso render ainda mais do que eles esperam. Quero estar brigando pela posição. Quando entrar, ajudar. O momento vai passar. A gente vai voltar a vencer”, projetou.

“Acho que consigo jogar como ponta. No sub-20, o Dell ficava flutuando mais, centralizado, e eu caía pelos lados. Tenho essa versatilidade de cair pelos lados, romper espaços, que é o que eu gosto de fazer”, acrescentou.

Para quem achou o sobrenome familiar, a impressão está correta. Caio é sobrinho-neto de Ariano Suassuna, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Pernambucano, assim como o tio-avô, o atacante começou a trajetória no futebol nas categorias de base do Náutico. Depois, passou por Cruzeiro e Athletico-PR até chegar à base do Bahia no ano passado.

Apesar de boa parte da família torcer para o Sport — clube do coração de Ariano e grande rival regional do Bahia — Caio garante que recebe apoio total da família no Esquadrão de Aço e quer construir o próprio legado no futebol.