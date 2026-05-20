Neymar pode superar marca histórica de jogador baiano em Copas pela Seleção Brasileira

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:09
A participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 pode render ao atacante mais um feito histórico com a camisa da seleção brasileira.
Caso marque durante a campanha no Mundial disputado nos Estados Unidos, o camisa 10 poderá superar um recorde que atualmente pertence ao baiano Bebeto, campeão mundial em 1994.
Relembre os baianos que já jogaram Copa do Mundo
Natural de Salvador e revelado pelo Vitória, Bebeto é hoje o jogador mais velho da história da Seleção Brasileira a marcar um gol em Copas do Mundo.
O ex-atacante alcançou a marca no Mundial da França, em 1998, quando balançou as redes contra a Dinamarca, nas quartas de final, aos 34 anos, quatro meses e 17 dias.
Neymar, por sua vez, poderá ultrapassar o recorde a partir do terceiro jogo da fase de grupos. Na partida contra a Escócia, em Miami, o atacante terá 34 anos, quatro meses e 19 dias. Se marcar, se tornará o jogador mais velho a fazer um gol pelo Brasil em Mundiais.