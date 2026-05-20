NOVO RECORDE?

Neymar pode superar marca histórica de jogador baiano em Copas pela Seleção Brasileira

Atacante pode se tornar o jogador mais velho a marcar pela Seleção em Mundiais

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:09

Neymar em ação pela Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

A participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 pode render ao atacante mais um feito histórico com a camisa da seleção brasileira.

Caso marque durante a campanha no Mundial disputado nos Estados Unidos, o camisa 10 poderá superar um recorde que atualmente pertence ao baiano Bebeto, campeão mundial em 1994.



Relembre os baianos que já jogaram Copa do Mundo 1 de 15

Natural de Salvador e revelado pelo Vitória, Bebeto é hoje o jogador mais velho da história da Seleção Brasileira a marcar um gol em Copas do Mundo.

O ex-atacante alcançou a marca no Mundial da França, em 1998, quando balançou as redes contra a Dinamarca, nas quartas de final, aos 34 anos, quatro meses e 17 dias.