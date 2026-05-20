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Neymar pode superar marca histórica de jogador baiano em Copas pela Seleção Brasileira

Atacante pode se tornar o jogador mais velho a marcar pela Seleção em Mundiais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:09

Neymar em ação pela Seleção Brasileira
Neymar em ação pela Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

A participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 pode render ao atacante mais um feito histórico com a camisa da seleção brasileira.

Caso marque durante a campanha no Mundial disputado nos Estados Unidos, o camisa 10 poderá superar um recorde que atualmente pertence ao baiano Bebeto, campeão mundial em 1994.

Relembre os baianos que já jogaram Copa do Mundo

O atacante Maneca, natural de Salvador, foi para a Copa de 1950 por Reprodução
O atacante Zózimo, natural de Salvador, foi para as Copas de 1958 e 1962 por Reprodução
O zagueiro Luís Pereira, natural de Juazeiro, foi para a Copa de 1974 por Reprodução
O lateral-direito Toninho Baiano, natural de Vera Cruz, foi para a Copa de 1978 por Reprodução
OBebeto - 1990, 1994 e 1998 por Reprodução
O zagueiro Aldair, natural  de Ilhéus, foi para as Copa de 1990, 1994 e 1998 por Reprodução
O zagueiro Júnior Baiano, natural de Feira de Santana, foi para a Copa de 1998 por Reprodução
O goleiro Dida, natural de Irará, foi para as Copas de 1998, 2002 e 2006 por Reprodução
O atacante Edílson Capetinha, natural de Salvador, foi para a Copa do Mundo de 2002 por Divulgação
O lateral-esquerdo Júnior Nagata, natural de Santo Antonio de Jesus, foi para a Copa de 2002 por Reprodução
O volante Vampeta, natural de Nazaré, foi para a Copa de 2002 por Reprodução
O lateral-direito Daniel Alves, natural de Juazeiro, foi convocado para a Copas de 2010, 2014 e 2022 por Marco Galvão/CBF
O zagueiro Dante, natural de Salvador, foi para a Copa de 2014 por Reprodução
O zagueiro Bremer, natural de Itapitanga, foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 e 2026 por Rafael Ribeiro/CBF
O volante Danilo, natural de Salvador, foi convocado para a Copa do Mundo de 2026 por André Durão/ Estadão Conteúdo
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O atacante Maneca, natural de Salvador, foi para a Copa de 1950 por Reprodução

Natural de Salvador e revelado pelo Vitória, Bebeto é hoje o jogador mais velho da história da Seleção Brasileira a marcar um gol em Copas do Mundo.

O ex-atacante alcançou a marca no Mundial da França, em 1998, quando balançou as redes contra a Dinamarca, nas quartas de final, aos 34 anos, quatro meses e 17 dias.

Neymar, por sua vez, poderá ultrapassar o recorde a partir do terceiro jogo da fase de grupos. Na partida contra a Escócia, em Miami, o atacante terá 34 anos, quatro meses e 19 dias. Se marcar, se tornará o jogador mais velho a fazer um gol pelo Brasil em Mundiais.

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Tags:

Copa do Mundo Neymar Seleção Brasileira

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