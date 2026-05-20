COPA DO NORDESTE

Vitória x ABC: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:00

O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e ABC se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Embalado pela classificação sobre o Flamengo na Copa do Brasil, o Leão tenta usar a força dentro de casa para construir vantagem antes da decisão no Frasqueirão. Já o ABC, principal surpresa do Nordestão até aqui, quer manter o grande momento vivido na temporada para seguir sonhando com a segunda final regional da sua história.

Onde assistir Vitória x ABC ao vivo

A partida entre Vitória e ABC terá transmissão ao vivo por TV Aratu (TV aberta) e SportyNet (YouTube).

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 6

Vitória

O Vitória chega dividido entre diferentes competições, mas vê a Copa do Nordeste como grande oportunidade de conquistar um título em 2026. Para sair na frente na semifinal, a equipe comandada por Jair Ventura quer aproveitar o bom momento como mandante. São sete jogos de invencibilidade no Barradão, com seis vitórias e um empate no período. Além disso, o Leão não perde em casa para o ABC desde 2000.

Na última partida, o Vitória acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino no Brasileirão, mas anteriormente vinha de classificação histórica sobre o Flamengo na Copa do Brasil e de bons resultados na Série A. Para o duelo, Jair Ventura contará com retornos importantes como Nathan Mendes, Ramon, Luan Cândido e Renato Kayzer, que ficaram de fora contra o Braga.

Por outro lado, seguem fora Dudu, Edu, Camutanga, Ismael e Pato, todos em recuperação pós-cirúrgica, além de Mateus Silva, Ricceli e Pedro Henrique, lesionados.

ABC

O ABC chega embalado por uma grande campanha na Copa do Nordeste e tenta seguir surpreendendo. A equipe potiguar garantiu vaga na semifinal após golear a Juazeirense por 4x0 e chega com moral elevada para enfrentar o Vitória.

O time comandado por Waguinho Dias atravessa excelente fase na temporada, acumulando 10 jogos de invencibilidade, com nove vitórias nesse período. O destaque individual fica por conta de Wallyson, artilheiro da Copa do Nordeste com cinco gols marcados.

Apesar do bom momento, o Elefante também tem problemas no departamento médico. Jhosefer, Darlan e Régis Potiguar estão fora da partida por lesão.

Prováveis escalações de Vitória x ABC

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan, Geilson e Luiz Fernando; João Pedro, Wallyson e Igor Bahia. Técnico: Waguinho Dias.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x ABC

Campeonato: Copa do Nordeste 2026

Rodada: Semifinal – jogo de ida

Data: Quarta-feira, 20 de maio de 2026

Horário: 21h

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: TV Aratu e SportyNet

Arbitragem