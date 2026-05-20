A RAINHA ESTÁ DE VOLTA

Marta volta à Seleção Brasileira para amistosos contra os Estados Unidos; veja convocadas

Técnico Arthur Elias anunciou lista para os dois confrontos diante das atuais campeãs olímpicas e também divulgou grupo para período de treinos em Itu



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:11

Marta Crédito: Sam Robles/CBF

O técnico Arthur Elias divulgou nesta quarta-feira (20) a lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra os Estados Unidos, marcados para junho, em território brasileiro. A principal novidade é o retorno de Marta, novamente chamada para defender a equipe nacional.

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O Brasil enfrentará as norte-americanas em duas partidas. O primeiro confronto acontece no dia 6 de junho, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o segundo duelo será disputado em 9 de junho, às 21h30, na Arena Castelão.

Além da convocação principal, Arthur Elias também anunciou uma segunda lista voltada para um período de treinamentos fora da Data Fifa. As atividades acontecerão entre os dias 15 e 20 de junho, em Itu, no interior de São Paulo, com um grupo ampliado de 30 atletas.

Entre as jogadoras chamadas para os amistosos contra os Estados Unidos estão nomes experientes como Marta, Rafaelle, Ary Borges, Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho. Clubes brasileiros também marcam presença significativa na lista, com atletas de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Convocadas para amistosos contra os Estados Unidos

Goleiras: Lelê (Corinthians), Lorena (Kansas City-EUA) e Kemelli (Fluminense);

Defensoras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Lauren (Atlético de Madrid-ESP), Mariza (Tigres-MEX), Rafaelle (Orlando Pride-EUA), Isabela (PSG-FRA), Aline Gomes (Pachuca-MEX) e Raissa Bahia (Palmeiras);

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Angel City-EUA), Yaya (PSG-FRA) e Kaylane (Flamengo);

Atacantes: Kerolin (Manchester City-ING), Dudinha (San Diego-EUA), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA), Bia Zaneratto (Palmeiras), Taina Maranhão (Palmeiras), Gabi Portilho (San Diego-EUA), Ludmila (San Diego-EUA) e Amanda Gutierres (Boston-EUA).



Convocadas para período de treinamentos em Itu

Goleiras: Camila (Cruzeiro), Kemelli (Fluminense), Nicole (Corinthians) e Morganti (Corinthians);

Defensoras: Tayla (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Paloma (Cruzeiro), Kathellen (Al-Nassr-SAU), Tainara (Cruzeiro), Fê Palermo (Palmeiras), Antônia (Real Madrid-ESP), Ivana Fuso (Corinthians), Isabela (PSG-FRA), Ravenna (Cruzeiro) e Raissa Bahia (Palmeiras);

Meio-campistas: Andressa Alves (Corinthians), Clarinha (Benfica-POR), Kaylane (Flamengo), Yaya (PSG-FRA) e Ana Vitória (Corinthians);