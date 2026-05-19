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Como é o hotel de luxo onde a Seleção Brasileira ficará na Copa do Mundo

Hotel escolhido pela CBF fica em Nova Jersey, tem diária de até R$ 2,2 mil e contará com estrutura exclusiva para jogadores e comissão técnica

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:26

Entrada do hotel The Ridge
Entrada do hotel The Ridge Crédito: Reprodução/Gensler

A Seleção Brasileira ficará hospedada durante a Copa do Mundo de 2026 no The Ridge Hotel, empreendimento de luxo localizado em Basking Ridge, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A diária no local varia entre 300 e 450 dólares, cerca de R$ 1,5 mil a R$ 2,2 mil na cotação atual.

O The Ridge fica em uma região de alto padrão de Nova Jersey, a cerca de 50 quilômetros de Nova York. O hotel está localizado a aproximadamente 15 minutos do Centro de Treinamento Columbia Park, onde o Brasil fará sua preparação durante o Mundial, e a cerca de 30 minutos do MetLife Stadium, palco da estreia da equipe contra o Marrocos, no dia 13 de junho.

Veja imagens do The Ridge, hotel em que a Seleção vai se hospedar durante Copa do Mundo

Entrada do hotel The Ridge por Reprodução/Gensler
Com 171 acomodações, The Ridge é hotel corporativo a uma hora de NY por Reprodução/Gensler
Detalhes de uma das áreas de socialização do The Ridge Hotel por Reprodução/CBF TV
Ligada à empresa Verizon, hospedagem tem 29 salas de reunião por Reprodução/CBF TV
Detalhes do lobby do The Ridge, em Nova Jersey; hotel foi renovado em 2018 por Reprodução/CBF TV
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
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Entrada do hotel The Ridge por Reprodução/Gensler

O centro de treinamento pertence ao New York Red Bulls e foi inaugurado recentemente após uma reforma avaliada em 100 milhões de dólares, cerca de R$ 500 milhões. A estrutura conta com oito campos de futebol, além de academia, vestiários e áreas administrativas voltadas ao alto rendimento.

Reservado exclusivamente para a delegação brasileira durante a fase de grupos da Copa, o The Ridge funciona como um hotel corporativo ligado à empresa de telecomunicações Verizon, que possui uma grande estrutura operacional ao lado da hospedagem.

O modelo de funcionamento permite um controle de acesso mais rígido, algo considerado essencial pela CBF para preservar a privacidade dos jogadores e da comissão técnica.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Ao todo, o hotel possui 171 quartos com decoração minimalista e moderna. Reinaugurado em 2018 após uma ampla reforma liderada pela empresa de arquitetura Gensler, o espaço ganhou novos ambientes como lounge, biblioteca, academia e salas voltadas para reuniões e eventos corporativos.

A estrutura ainda oferece internet de alta velocidade, quartos com isolamento acústico, iluminação que simula o ciclo natural do dia, anfiteatro com capacidade para 84 pessoas, salas multimídia e áreas cercadas por vegetação.

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O projeto de renovação também foi inspirado na paisagem natural de Basking Ridge, incorporando elementos como madeira de carvalho, bronze envelhecido, latão polido e tapetes artesanais na identidade visual do hotel.

A hospedagem da Seleção no The Ridge está prevista apenas para a fase de grupos da Copa do Mundo. Em caso de classificação ao mata-mata, a delegação brasileira deverá se transferir para outro local ao longo da competição.

Tags:

Copa do Mundo Seleção Brasileira

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