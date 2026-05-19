Como é o hotel de luxo onde a Seleção Brasileira ficará na Copa do Mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:26
A Seleção Brasileira ficará hospedada durante a Copa do Mundo de 2026 no The Ridge Hotel, empreendimento de luxo localizado em Basking Ridge, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A diária no local varia entre 300 e 450 dólares, cerca de R$ 1,5 mil a R$ 2,2 mil na cotação atual.
O The Ridge fica em uma região de alto padrão de Nova Jersey, a cerca de 50 quilômetros de Nova York. O hotel está localizado a aproximadamente 15 minutos do Centro de Treinamento Columbia Park, onde o Brasil fará sua preparação durante o Mundial, e a cerca de 30 minutos do MetLife Stadium, palco da estreia da equipe contra o Marrocos, no dia 13 de junho.
Veja imagens do The Ridge, hotel em que a Seleção vai se hospedar durante Copa do Mundo
O centro de treinamento pertence ao New York Red Bulls e foi inaugurado recentemente após uma reforma avaliada em 100 milhões de dólares, cerca de R$ 500 milhões. A estrutura conta com oito campos de futebol, além de academia, vestiários e áreas administrativas voltadas ao alto rendimento.
Reservado exclusivamente para a delegação brasileira durante a fase de grupos da Copa, o The Ridge funciona como um hotel corporativo ligado à empresa de telecomunicações Verizon, que possui uma grande estrutura operacional ao lado da hospedagem.
O modelo de funcionamento permite um controle de acesso mais rígido, algo considerado essencial pela CBF para preservar a privacidade dos jogadores e da comissão técnica.
Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
Ao todo, o hotel possui 171 quartos com decoração minimalista e moderna. Reinaugurado em 2018 após uma ampla reforma liderada pela empresa de arquitetura Gensler, o espaço ganhou novos ambientes como lounge, biblioteca, academia e salas voltadas para reuniões e eventos corporativos.
A estrutura ainda oferece internet de alta velocidade, quartos com isolamento acústico, iluminação que simula o ciclo natural do dia, anfiteatro com capacidade para 84 pessoas, salas multimídia e áreas cercadas por vegetação.
O projeto de renovação também foi inspirado na paisagem natural de Basking Ridge, incorporando elementos como madeira de carvalho, bronze envelhecido, latão polido e tapetes artesanais na identidade visual do hotel.
A hospedagem da Seleção no The Ridge está prevista apenas para a fase de grupos da Copa do Mundo. Em caso de classificação ao mata-mata, a delegação brasileira deverá se transferir para outro local ao longo da competição.