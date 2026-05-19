França na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:15
França vai disputar a sua 18ª Copa do Mundo em 2026. Bicampeã mundial, a seleção francesa chega ao torneio buscando conquistar o terceiro título da história. A equipe comandada por Didier Deschamps terá o atacante Kylian Mbappé como principal referência.
Uniformes da França para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da França na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Didier Deschamps divulgou a lista de convocados da França para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Kylian Mbappé, principal estrela da atual geração francesa.
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