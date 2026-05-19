'LES BLEUS'

França na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção francesa busca o tricampeonato mundial e chega à Copa do Mundo de 2026 novamente como uma das favoritas

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:15

Seleção Francesa Crédito: Reprodução

França vai disputar a sua 18ª Copa do Mundo em 2026. Bicampeã mundial, a seleção francesa chega ao torneio buscando conquistar o terceiro título da história. A equipe comandada por Didier Deschamps terá o atacante Kylian Mbappé como principal referência.

Uniformes da França para Copa do Mundo 2026 1 de 13

Calendário de jogos da França no Grupo D

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da França na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: França x Senegal – 16/06 (terça-feira) – 16h – Atlanta;

2ª Rodada: França x Iraque – 22/06 (segunda-feira) – 18h – Houston;

3ª Rodada: Noruega x França – 26/06 (sexta-feira) – 16h – Seattle.

Histórico da França em Copas do Mundo

Melhor campanha: Campeã (1998 e 2018);

Primeira participação: Uruguai 1930;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 18;

Sede da Copa do Mundo: 1938 e 1998;

Melhor campanha recente: Vice-campeã em 2022;

Retrospecto geral: 73 jogos, 39 vitórias, 14 empates e 20 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da França em Copas

Maior artilheiro em Copas: Just Fontaine (13 gols);

Outros destaques históricos: Zinedine Zidane, Thierry Henry, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Michel Platini

Lista de convocados da França para a Copa do Mundo 2026

O técnico Didier Deschamps divulgou a lista de convocados da França para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Kylian Mbappé, principal estrela da atual geração francesa.

Goleiros

Mike Maignan (Milan)

Robin Risser (Lens)

Brice Samba (Lens)

Defensores

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernández (Paris Saint-Germain)

Theo Hernández (Milan)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Koundé (Barcelona)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

Meio-campistas

N'Golo Kanté (Al-Ittihad)

Manu Koné (Roma)

Adrien Rabiot (Marseille)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes