Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

França na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção francesa busca o tricampeonato mundial e chega à Copa do Mundo de 2026 novamente como uma das favoritas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:15

Seleção Francesa
Seleção Francesa Crédito: Reprodução

França vai disputar a sua 18ª Copa do Mundo em 2026. Bicampeã mundial, a seleção francesa chega ao torneio buscando conquistar o terceiro título da história. A equipe comandada por Didier Deschamps terá o atacante Kylian Mbappé como principal referência.

Uniformes da França para Copa do Mundo 2026

Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
1 de 13
Camisa da França para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Calendário de jogos da França no Grupo D

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da França na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: França x Senegal – 16/06 (terça-feira) – 16h – Atlanta;
  • 2ª Rodada: França x Iraque – 22/06 (segunda-feira) – 18h – Houston;
  • 3ª Rodada: Noruega x França – 26/06 (sexta-feira) – 16h – Seattle.

Histórico da França em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: Campeã (1998 e 2018);
  • Primeira participação: Uruguai 1930;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 18;
  • Sede da Copa do Mundo: 1938 e 1998;
  • Melhor campanha recente: Vice-campeã em 2022;
  • Retrospecto geral: 73 jogos, 39 vitórias, 14 empates e 20 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da França em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Just Fontaine (13 gols);
  • Outros destaques históricos: Zinedine Zidane, Thierry Henry, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Michel Platini

LEIA MAIS

Portugal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Como é o hotel de luxo onde a Seleção Brasileira ficará na Copa do Mundo

Camisa do Brasil é a que mais pesa no bolso do torcedor entre campeões da Copa; veja ranking

Confira todos os jogadores baianos que já disputaram a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

Veja quem são os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Lista de convocados da França para a Copa do Mundo 2026

O técnico Didier Deschamps divulgou a lista de convocados da França para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Kylian Mbappé, principal estrela da atual geração francesa.

Goleiros

  • Mike Maignan (Milan)
  • Robin Risser (Lens)
  • Brice Samba (Lens)

Defensores

  • Lucas Digne (Aston Villa)
  • Malo Gusto (Chelsea)
  • Lucas Hernández (Paris Saint-Germain)
  • Theo Hernández (Milan)
  • Ibrahima Konaté (Liverpool)
  • Jules Koundé (Barcelona)
  • Maxence Lacroix (Crystal Palace)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

Meio-campistas

  • N'Golo Kanté (Al-Ittihad)
  • Manu Koné (Roma)
  • Adrien Rabiot (Marseille)
  • Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
  • Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes

  • Maghnes Akliouche (Monaco)
  • Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)
  • Rayan Cherki (Manchester City)
  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
  • Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Marcus Thuram (Inter de Milão)

Tags:

Copa do Mundo 2026 França

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Vitória x ABC pelas semifinais da Copa do Nordeste

AO VIVO: assista Vitória x ABC pelas semifinais da Copa do Nordeste
Imagem - Leão de verde e amarelo: Vitória lança uniforme especial para a Copa do Mundo de 2026

Leão de verde e amarelo: Vitória lança uniforme especial para a Copa do Mundo de 2026
Imagem - Marta volta à Seleção Brasileira para amistosos contra os Estados Unidos; veja convocadas

Marta volta à Seleção Brasileira para amistosos contra os Estados Unidos; veja convocadas