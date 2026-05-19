Portugal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:55
Portugal vai disputar a sua 9ª Copa do Mundo em 2026. Campeã da Eurocopa de 2016 e bicampeã da Nations League, a seleção portuguesa chega ao torneio buscando conquistar pela primeira vez o título mundial. A equipe comandada por Roberto Martínez terá novamente Cristiano Ronaldo, que vai para o seu sexto Mundial, como principal referência.
Uniforme de Portugal para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Portugal na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Roberto Martínez divulgou a lista de convocados de Portugal para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Cristiano Ronaldo, que disputará o sexto Mundial da carreira.
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