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Portugal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção portuguesa busca título inédito no Mundial e terá Cristiano Ronaldo como principal estrela

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:55

Seleção Portuguesa Crédito: Reprodução

Portugal vai disputar a sua 9ª Copa do Mundo em 2026. Campeã da Eurocopa de 2016 e bicampeã da Nations League, a seleção portuguesa chega ao torneio buscando conquistar pela primeira vez o título mundial. A equipe comandada por Roberto Martínez terá novamente Cristiano Ronaldo, que vai para o seu sexto Mundial, como principal referência.

Uniforme de Portugal para Copa do Mundo 2026 1 de 13

Calendário de jogos de Portugal no Grupo K

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas de Portugal na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Portugal x RD Congo – 17/06 (quarta-feira) – 14h – Houston;

2ª Rodada: Portugal x Uzbequistão – 23/06 (terça-feira) – 14h – Houston;

3ª Rodada: Colômbia x Portugal – 27/06 (sábado) – 23h – Miami.

Histórico de Portugal em Copas do Mundo

Melhor campanha: 3º lugar (1966);

Primeira participação: Inglaterra 1966;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 9 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;

Melhor campanha recente: 4º lugar em 2006;

Retrospecto geral: 38 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 13 derrotas.





Maiores artilheiros e ídolos de Portugal em Copas

Maior artilheiro em Copas: Cristiano Ronaldo (8 gols);

Outros destaques históricos: Eusébio, Luís Figo e Pepe.

Lista de convocados de Portugal para a Copa do Mundo 2026

O técnico Roberto Martínez divulgou a lista de convocados de Portugal para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Cristiano Ronaldo, que disputará o sexto Mundial da carreira.

Goleiros

Diogo Costa (Porto)

José Sá (Wolverhampton)

Rui Silva (Sporting)

Ricardo Velho (Gençlerbirligi)

Defensores

Diogo Dalot (Manchester United)

Matheus Nunes (Manchester City)

Nélson Semedo (Fenerbahçe)

João Cancelo (Barcelona)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Gonçalo Inácio (Sporting)

Renato Veiga (Villarreal)

Rúben Dias (Manchester City)

Tomás Araújo (Benfica)

Meio-campistas

Rúben Neves (Al-Hilal)

Samuel Costa (Mallorca)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Bernardo Silva (Manchester City)

Atacantes