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Veja os salários dos jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa do Mundo de 2026

Vini Jr., Casemiro e Raphinha lideram a lista dos atletas mais bem pagos entre os nomes chamados por Carlo Ancelotti

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:02

Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF