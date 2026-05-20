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Veja os salários dos jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa do Mundo de 2026

Vini Jr., Casemiro e Raphinha lideram a lista dos atletas mais bem pagos entre os nomes chamados por Carlo Ancelotti

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:02

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Os jogadores convocados pela seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 também figuram entre os atletas mais bem pagos do futebol mundial. Levantamento do site Capology mostra que Vini Jr., do Real Madrid, lidera a lista entre os brasileiros chamados por Ancelotti, com salário anual estimado em R$ 146,2 milhões. Casemiro e Raphinha aparecem logo na sequência, enquanto Neymar está fora do top-10.

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Tags:

Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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