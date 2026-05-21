FICARAM NA BRONCA

Após goleada do Vitória, ABC reclama de arbitragem e anuncia ação na CBF

Leão da Barra venceu por 6x2 em partida marcada por duas expulsões do ABC e reclamações contra a arbitragem

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:14

Matheuzinho sofreu pênalti de Éderson Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória teve motivos de sobra para comemorar após golear o ABC por 6x2, no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, resultado que encaminhou a classificação da equipe para a decisão. No entanto, o Elefante saiu revoltado do Barradão por causa de decisões da arbitragem que geraram fortes reclamações ao longo da partida.

As queixas da equipe potiguar começaram ainda no primeiro tempo, principalmente no lance do pênalti marcado aos 50 minutos, que originou o gol de empate em 2x2 do Leão.

Após inicialmente assinalar a penalidade e apresentar apenas cartão amarelo para Édson, que derrubou Matheuzinho na área, o árbitro Léo Simão Holanda foi chamdo ao monitor para revisar a jogada pelo arbitro do VAR Adriano Barros Carneiro e deiciu aplicar o vermelho, por entender que o defensor interrompeu uma chance clara de gol ao agarrar o camisa 10 rubro-negro sem tentar disputar a bola, conforme relatou na súmala.

Veja como foi Vitória x ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste 1 de 5

Na etapa final, a indignação aumentou com a expulsão do volante Geilson, após dividida com Baralhas. O lance deixou o jogador do Vitória com a canela sangrando depois de contato com as travas da chuteira do adversário.

Ainda no intervalo, os protestos do ABC ganharam força com o atacante Wallyson, ex-Vitória, chamando o árbitro de campo de “cagão”. Depois da partida, o técnico Waguinho Dias também criticou a condução da arbitragem, embora tenha reconhecido a validade de algumas marcações.

“Em relação à arbitragem, todas as vezes que os nossos atletas foram falar ele foi muito ríspido. E as respostas que ele deu foram duras. Foi uma situação que inibiu demais qualquer reclamação”, iniciou.

“A expulsão do Edson são situações que ele viu e deve ter sido segundo a lei. Mas a do Geílson foi muito rígida, ele chegou para dividir uma bola. Tanto que ele só deu depois porque viu que estava sangrando”, comentou sobre os lances polêmicos.

“A maneira que ele deixou o desequilíbrio mental no time foi prejudicial, independente da maneira que ele apitou, se foi certo ou errado. As respostas que ele deu e a maneira que ele inibiu as reclamações com os amarelos deixaram o equilíbrio emocional ruim”, concluiu.

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A posição oficial do clube potiguar veio nesta quinta-feira (21). Em nota, o ABC afirmou ver a atuação da arbitragem com “indignação e repúdio” e informou que fará uma representação contra a equipe de arbitragem na CBF. O clube também solicitou os áudios e imagens do VAR para análise.

Do outro lado, o Vitória aproveitou a goleada para praticamente selar sua vaga na decisão e, ao contrário de jogos recentes marcados por controvérsias arbitrais, não teve do que reclamar.

“O jogo teve um pouco de tudo. Jogo de mata-mata é sempre mais tenso. A gente tinha obrigação por ser o time de maior investimento. Mas foram alguns minutos apenas, depois a gente fez o que todo mundo esperava que o Vitória iria fazer e encaminhamos a vaga. No intervalo fizemos alguns ajustes, muito mérito dos jogadores também, entendem muito rápido”, destacou o técnico Jair Ventura.

Com a ampla vantagem construída, o Vitória pode até perder o jogo de volta por três gols de diferença para avançar à final. Mesmo assim, o comandante rubro-negro pede seriedade para o duelo da próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena das Dunas.

“A gente não pode se dar esse luxo. Uma eliminação lá seria muito ruim para todos aqui. Então vamos encarar com muita seriedade. Hoje em nenhum momento a gente tocou para trás, tentou caneta, foi sempre tentando fazer mais gols. Vamos respeitar muito o ABC. A maior forma de respeitar é buscar o gol o tempo todo”, projetou o treinador.