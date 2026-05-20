Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com gol de bicicleta de Osvaldo, Vitória faz seis no ABC pela semifinal da Copa do Nordeste

Renato Kayzer, Renê e Osvaldo marcaram dois gols cada, enquanto Igor Bahia e Wallyson fizeram para a equipe potiguar

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:07

Vitória goleou o ABC na semifinal da Copa do Nordeste
Vitória goleou o ABC na semifinal da Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Começar bem é importante, mas o que importa é como termina. O Vitória entrou desligado em campo e sofreu no primeiro tempo, mas o intervalo fez efeito e o Leão fez valer a força do Barradão ao golear o ABC por 6x2 no jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste. Renato Kayzer, Renê e Osvaldo marcaram dois gols cada, enquanto Igor Bahia e Wallyson fizeram para a equipe potiguar.

Além da volta de Luan Cândido, Nathan Mendes e Ramon, titulares que não puderam jogar no último final de semana contra o Red Bull Bragantino, a grande surpresa na escalação inicial foi a volta do centroavante Renato Kayzer. O até então vice-artilheiro do Leão na temporada, com oito gols, o jogador tinha perdido a titularidade para Renê nas últimas partidas.

Veja como foi Vitória x ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste

Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória goleou o ABC na semifinal da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 5
Vitória x ABC - Copa do Nordeste por Victor Ferreira/EC Vitória

Quem foi ao Barradão esperando por uma superioridade muito grande entre times da Série A e da Série D, viu que os jogos se resolvem somente dentro de campo. Quando teve a chance, Erick desperdiçou e perdeu a bola em um contra-ataque e deu a bola para a equipe potiguar. O ABC aproveitou a oportunidade e contou com o centroavante Igor Bahia subindo mais que a zaga rubro-negra para abrir o placar em Salvador.

O gol no começo do confronto deixou os jogadores do Vitória visivelmente nervosos em campo. Na defesa, no meio e no ataque, ficou comum erros de marcação e de passe serem cometidos. Enquanto o Leão não conseguia avançar em campo e nem finalizar, o ABC se aproveitava da instabilidade baiana para levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo.

A primeira finalização só ocorreu aos 22 minutos, quando o zagueiro Luan Cândido tentou de fora da área e passou longe de marcar. Apesar de não levar perigo, o lance colocou o Leão na partida. No lance seguinte, aos 24 minutos, Erick recebeu pela direita, cortou para a esquerda e cruzou. No meio da trajetória, Renato Kayzer desviou e colocou a bola dentro do gol.

Daí até o final do primeiro tempo, o Vitória melhorou e passou a comandar as ações ofensivas. No entanto, os erros ainda persistiram. E quem não faz, leva. Depois de falta cometida por Zé Vitor a poucos metros da grande área, Wallyson partiu para a cobrança e contou com o desvio nas costas de Renato Kayzer para vencer Arcanjo e colocar o Elefante de volta com a vantagem.

LEIA MAIS

Leão de verde e amarelo: Vitória lança uniforme especial para a Copa do Mundo de 2026

Neymar vai desfalcar o Santos contra o Vitória antes da Copa do Mundo

Tiveram lucro? Veja o levantamento financeiro de Bahia e Vitória em 2025

Antes da primeira etapa se encerrar, Matheuzinho chamou a responsabilidade para si. O camisa 10 pegou a bola no meio de campo e partiu em direção ao gol adversário, driblando três jogadores antes de ser derrubado por Edson dentro da área e o pênalti ser marcado. Na revisão do VAR, o zagueiro do ABC recebeu o cartão vermelho. Renato Kayzer partiu para a cobrança e mandou com força no alto para empatar a partida pela segunda vez.

Autor dos dois primeiros gols do Vitória, Kayzer saiu de campo reconhecendo o nervosismo da equipe. A ida para o intervalo teve a função justamente de consertar os erros do time, que agora estava com superioridade numérica. E não demorou dois minutos para surtir efeito.

Logo no primeiro ataque da equipe rubro-negra, Nathan Mendes cruzou com perfeição na cabeça de Renê, que cabeceou no canto de Matheus Alves e colocou o Leão na frente do placar. O gol simbolizou o domínio da equipe da casa no segundo tempo, que antes do relógio marcar 10 minutos já tinha colocado os visitantes para se defender dentro de sua própria área.

O controle da posse de bola, no entanto, não foi determinante para o Rubro-negro chegar ao quarto gol. Aos 13 minutos, o Leão aproveitou a cobrança de escanteio do ABC e encaixou um contra-ataque que terminou com Renato Kayzer servindo Renê. O camisa 91 tirou a marcação com um drible de corpo e, sozinho com o goleiro, escolheu qual canto faria o gol.

A expulsão de Geílson deixou o Vitória ainda mais confortável em campo. Com dois a mais, os donos da casa foram para cima do Elefante para tentar levar a disputa a Natal com a maior vantagem possível. Coube a Osvaldo, de bicicleta e de pênalti, definir o placar final do confronto, levando quatro gols de vantagem para a Arena das Dunas.

FICHA TÉCNICA

Vitória 6 x 2 ABC - Semifinal da Copa do Nordeste (jogo de ida)

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Ronald), Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Gabriel Baralhas, Zé Vitor (Renê) e Emmanuel Martínez; Erick (Diego Tarzia), Renato Kayzer (Osvaldo) e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan (Rikelmi), Geilson e Luiz Fernando; João Pedro (Lucas Souza), Wallyson (Randerson) e Igor Bahia (Bruno Leite). Técnico: Waguinho Dias.

Estádio: Barradão, em Salvador;

Gols: Igor Bahia (7'), Renato Kayzer (24' e 56'), Wallyson (42') no primeiro tempo; Renê (1' e 14') e Osvaldo (37' e 47') no segundo tempo;

Cartões amarelos: Zé Vitor, Cacá (Vitória); Igor Bahia, Wallyson (ABC);

Cartão vermelho: Edson, Geilson (ABC);

Público pagante: 15.778 pessoas;

Renda: R$ 322.104,00;

Arbitragem: Leo Simão Holanda, auxiliado por Eleutério Felipe Marques Junior e Zaqueu Eleutério Linhares (Trio do CE).

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA).

Mais recentes

Imagem - Com Neymar em alerta, relembre outros craques cortados da Seleção antes da Copa

Com Neymar em alerta, relembre outros craques cortados da Seleção antes da Copa
Imagem - Fora da Copa? CBF toma decisão sobre Neymar após suspeita de lesão mais grave na panturrilha

Fora da Copa? CBF toma decisão sobre Neymar após suspeita de lesão mais grave na panturrilha
Imagem - Campeão do Mundo com a Argentina manda recado para reforço do Bahia

Campeão do Mundo com a Argentina manda recado para reforço do Bahia