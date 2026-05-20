LEÃO IMPONENTE

Com gol de bicicleta de Osvaldo, Vitória faz seis no ABC pela semifinal da Copa do Nordeste

Renato Kayzer, Renê e Osvaldo marcaram dois gols cada, enquanto Igor Bahia e Wallyson fizeram para a equipe potiguar

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:07

Vitória goleou o ABC na semifinal da Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Começar bem é importante, mas o que importa é como termina. O Vitória entrou desligado em campo e sofreu no primeiro tempo, mas o intervalo fez efeito e o Leão fez valer a força do Barradão ao golear o ABC por 6x2 no jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste. Renato Kayzer, Renê e Osvaldo marcaram dois gols cada, enquanto Igor Bahia e Wallyson fizeram para a equipe potiguar.

Além da volta de Luan Cândido, Nathan Mendes e Ramon, titulares que não puderam jogar no último final de semana contra o Red Bull Bragantino, a grande surpresa na escalação inicial foi a volta do centroavante Renato Kayzer. O até então vice-artilheiro do Leão na temporada, com oito gols, o jogador tinha perdido a titularidade para Renê nas últimas partidas.

Veja como foi Vitória x ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste 1 de 5

Quem foi ao Barradão esperando por uma superioridade muito grande entre times da Série A e da Série D, viu que os jogos se resolvem somente dentro de campo. Quando teve a chance, Erick desperdiçou e perdeu a bola em um contra-ataque e deu a bola para a equipe potiguar. O ABC aproveitou a oportunidade e contou com o centroavante Igor Bahia subindo mais que a zaga rubro-negra para abrir o placar em Salvador.

O gol no começo do confronto deixou os jogadores do Vitória visivelmente nervosos em campo. Na defesa, no meio e no ataque, ficou comum erros de marcação e de passe serem cometidos. Enquanto o Leão não conseguia avançar em campo e nem finalizar, o ABC se aproveitava da instabilidade baiana para levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo.

A primeira finalização só ocorreu aos 22 minutos, quando o zagueiro Luan Cândido tentou de fora da área e passou longe de marcar. Apesar de não levar perigo, o lance colocou o Leão na partida. No lance seguinte, aos 24 minutos, Erick recebeu pela direita, cortou para a esquerda e cruzou. No meio da trajetória, Renato Kayzer desviou e colocou a bola dentro do gol.

Daí até o final do primeiro tempo, o Vitória melhorou e passou a comandar as ações ofensivas. No entanto, os erros ainda persistiram. E quem não faz, leva. Depois de falta cometida por Zé Vitor a poucos metros da grande área, Wallyson partiu para a cobrança e contou com o desvio nas costas de Renato Kayzer para vencer Arcanjo e colocar o Elefante de volta com a vantagem.

Antes da primeira etapa se encerrar, Matheuzinho chamou a responsabilidade para si. O camisa 10 pegou a bola no meio de campo e partiu em direção ao gol adversário, driblando três jogadores antes de ser derrubado por Edson dentro da área e o pênalti ser marcado. Na revisão do VAR, o zagueiro do ABC recebeu o cartão vermelho. Renato Kayzer partiu para a cobrança e mandou com força no alto para empatar a partida pela segunda vez.

Autor dos dois primeiros gols do Vitória, Kayzer saiu de campo reconhecendo o nervosismo da equipe. A ida para o intervalo teve a função justamente de consertar os erros do time, que agora estava com superioridade numérica. E não demorou dois minutos para surtir efeito.

Logo no primeiro ataque da equipe rubro-negra, Nathan Mendes cruzou com perfeição na cabeça de Renê, que cabeceou no canto de Matheus Alves e colocou o Leão na frente do placar. O gol simbolizou o domínio da equipe da casa no segundo tempo, que antes do relógio marcar 10 minutos já tinha colocado os visitantes para se defender dentro de sua própria área.

O controle da posse de bola, no entanto, não foi determinante para o Rubro-negro chegar ao quarto gol. Aos 13 minutos, o Leão aproveitou a cobrança de escanteio do ABC e encaixou um contra-ataque que terminou com Renato Kayzer servindo Renê. O camisa 91 tirou a marcação com um drible de corpo e, sozinho com o goleiro, escolheu qual canto faria o gol.

A expulsão de Geílson deixou o Vitória ainda mais confortável em campo. Com dois a mais, os donos da casa foram para cima do Elefante para tentar levar a disputa a Natal com a maior vantagem possível. Coube a Osvaldo, de bicicleta e de pênalti, definir o placar final do confronto, levando quatro gols de vantagem para a Arena das Dunas.

FICHA TÉCNICA

Vitória 6 x 2 ABC - Semifinal da Copa do Nordeste (jogo de ida)

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Ronald), Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Gabriel Baralhas, Zé Vitor (Renê) e Emmanuel Martínez; Erick (Diego Tarzia), Renato Kayzer (Osvaldo) e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan (Rikelmi), Geilson e Luiz Fernando; João Pedro (Lucas Souza), Wallyson (Randerson) e Igor Bahia (Bruno Leite). Técnico: Waguinho Dias.

Estádio: Barradão, em Salvador;

Gols: Igor Bahia (7'), Renato Kayzer (24' e 56'), Wallyson (42') no primeiro tempo; Renê (1' e 14') e Osvaldo (37' e 47') no segundo tempo;

Cartões amarelos: Zé Vitor, Cacá (Vitória); Igor Bahia, Wallyson (ABC);

Cartão vermelho: Edson, Geilson (ABC);

Público pagante: 15.778 pessoas;

Renda: R$ 322.104,00;

Arbitragem: Leo Simão Holanda, auxiliado por Eleutério Felipe Marques Junior e Zaqueu Eleutério Linhares (Trio do CE).