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Leão de verde e amarelo: Vitória lança uniforme especial para a Copa do Mundo de 2026

A partir do dia 10 de junho, o torcedor rubro-negro poderá optar por adquirir dois modelos do clube para a competição

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:33

Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo
Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo Crédito: Divulgação/EC Vitória

O torcedor do Vitória pode preparar o bolso e a superstição. A partir do dia 10 de junho, o Leão terá novamente um uniforme especial alusivo à Copa do Mundo. Serão dois modelos, nas cores amarela e branca. As duas novas camisas foram divulgadas na noite desta quarta-feira (20).

A informação sobre o lançamento das camisas já tinha sido antecipada ao CORREIO em fevereiro. Na ocasião, Fernando Kleimmann, o sócio-diretor da Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube, confirmou os modelos em entrevista exclusiva ao CORREIO.

Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo

Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo por Divulgação/EC Vitória
Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo por Divulgação/EC Vitória
Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo por Divulgação/EC Vitória
Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo por Divulgação/EC Vitória
Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo por Divulgação/EC Vitória
Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo por Divulgação/EC Vitória
Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo por Divulgação/EC Vitória
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Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo por Divulgação/EC Vitória

Seguindo o sucesso de vendas da edição de 2022, a marca aposta na força da torcida rubro-negra e no histórico do clube em revelar jogadores para o mundial para repetir a dose. Na ocasião, o modelo com as cores verde e amarelo não foi utilizado em jogos amistosos ou oficiais, sendo exclusivo para torcedores, assim como deve acontecer nesta temporada.

Vai ter camisa da Copa do Mundo de novo. Foi um sucesso [em 2022], vendeu super bem. Ainda mais no Vitória, que tem um recall de atletas importantes que jogaram Copa. Então, tem um mote bem legal para a gente puxar

Fernando Kleimmann

Sócio-diretor da Volt Sport

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