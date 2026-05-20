NOVAS CAMISAS

Leão de verde e amarelo: Vitória lança uniforme especial para a Copa do Mundo de 2026

A partir do dia 10 de junho, o torcedor rubro-negro poderá optar por adquirir dois modelos do clube para a competição

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:33

Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo Crédito: Divulgação/EC Vitória

O torcedor do Vitória pode preparar o bolso e a superstição. A partir do dia 10 de junho, o Leão terá novamente um uniforme especial alusivo à Copa do Mundo. Serão dois modelos, nas cores amarela e branca. As duas novas camisas foram divulgadas na noite desta quarta-feira (20).

A informação sobre o lançamento das camisas já tinha sido antecipada ao CORREIO em fevereiro. Na ocasião, Fernando Kleimmann, o sócio-diretor da Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube, confirmou os modelos em entrevista exclusiva ao CORREIO.

Vitória lança camisa em alusão à Copa do Mundo 1 de 7

Seguindo o sucesso de vendas da edição de 2022, a marca aposta na força da torcida rubro-negra e no histórico do clube em revelar jogadores para o mundial para repetir a dose. Na ocasião, o modelo com as cores verde e amarelo não foi utilizado em jogos amistosos ou oficiais, sendo exclusivo para torcedores, assim como deve acontecer nesta temporada.