NOVA CAMISA

Leão de verde e amarelo: Vitória terá uniforme especial para a Copa do Mundo de 2026

Sócio-diretor da fornecedora detalhou o planejamento para os novos uniformes, explicou questões sobre distribuição e rebateu críticas sobre a qualidade do material

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:58

Camisa do Vitória em comemoração à Copa do Mundo em 2022 Crédito: Divulgação/Volt

O torcedor do Vitória pode preparar o bolso e a superstição. Em 2026, o Leão terá novamente um uniforme especial alusivo à Copa do Mundo. A informação foi confirmada por Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube, em entrevista exclusiva ao CORREIO. O empresário também detalhou o planejamento para os novos uniformes, explicou questões sobre distribuição e rebateu críticas sobre a qualidade do material.

Seguindo o sucesso de vendas da edição de 2022, a marca aposta na força da torcida rubro-negra e no histórico do clube em revelar jogadores para o mundial para repetir a dose. Na ocasião, o modelo com as cores verde e amarelo não foi utilizado em jogos amistosos ou oficiais, sendo exclusivo para torcedores, assim como deve acontecer nesta temporada.

Vai ter camisa da Copa do Mundo de novo. Foi um sucesso [em 2022], vendeu super bem. Ainda mais no Vitória, que tem um recall de atletas importantes que jogaram Copa. Então, tem um mote bem legal para a gente puxar Fernando Kleimmann Sócio-diretor da Volt Sport

Além da novidade sobre o mundial, a tradicional listra vertical, que voltou a cair nas graças da torcida nos últimos anos, deve ser mantida para o próximo uniforme principal. O executivo relembrou que a implementação desse padrão foi fruto de pesquisa e convencimento interno.

"A gente sempre sugeriu a vertical. Fizemos pesquisas, enquetes informais que deram 90% de aprovação. O clube topou e foi um estouro de vendas", explicou. Sobre o próximo lançamento, ele foi direto: “Enquanto a gente estiver fazendo, vamos sempre sugerir a vertical", afirmou.

Crise da camisa branca

O planejamento da Volt para 2026 enfrentou um obstáculo logístico. Com a mudança no calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro se iniciou já em janeiro. Segundo Kleimmann, a alteração "atrapalhou bastante", já que a produção de um enxoval leva cerca de um ano entre conceito e confecção.

Ainda assim, a previsão de lançamentos segue a lógica tradicional da marca. Na previsão, a camisa rubro-negra é lançada no início do Campeonato Brasileiro, geralmente em abril, a segunda é anunciada no aniversário do clube, em 13 de maio, enquanto um terceiro uniforme tem seu lançamento para agosto, próximo ao dia dos pais.

O diretor também abordou as recentes reclamações sobre falta de produtos nas lojas, citando o caso da camisa branca em 2024. Historicamente, a camisa 1 representa 80% das vendas. No entanto, a boa fase do time jogando de branco na Série A daquela temporada inverteu essa lógica, pegando o planejamento de surpresa.

“O Vitória só jogava com camisa branca, começou a ganhar para caramba com a camisa branca, é, e aí a torcida começou a comprar para caramba camisa branca, o que que aconteceu? Faltou, óbvio que vai faltar. É, é, são coisas que acontecem fora da curva que é de futebol.”, disse. Outro fator importante na distribuição foi a mudança na gestão das lojas físicas. Desde março do ano passado, as lojas oficiais são administradas por um lojista terceiro, e não mais diretamente pela Volt, que segue operando o e-commerce e o outlet.

Questionado sobre as críticas de parte da torcida quanto à qualidade e durabilidade dos tecidos, Kleimmann foi enfático ao defender os processos da empresa. Ele argumenta que, por ser uma marca nova e nacional, a Volt sofre com uma cobrança mais rígida do que as gigantes multinacionais, embora utilize os mesmos fornecedores. "Os insumos são os mesmos. A gente fica a 1,5 km da maior empresa de tecido da América Latina, em Joinville. Puma, Adidas, Nike, todos compram o mesmo tecido e usam os mesmos insumos que a gente", afirmou.