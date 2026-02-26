DM LOTADO

Vitória convive com surto de lesões no início da temporada e acende o alerta

Leão da Barra está sofrendo com desfalques por conta de problemas físicos em 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:52

Renzo López ainda não estreou em 2026 por conta de uma lesão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A temporada ainda engatinha, mas o Vitória já volta a enfrentar um velho obstáculo: o alto número de lesões. Em 2025, o Rubro-Negro foi uma das equipes mais afetadas da Série A nesse aspecto, acumulando 50 problemas físicos ao longo do ano.

O cenário se repete em 2026. Com pouco mais de dois meses de calendário e 12 partidas disputadas, o clube já teve 12 jogadores diferentes entregues ao departamento médico — um dado preocupante, especialmente diante de uma temporada longa, que se estende até o início de dezembro.

Além dos novos casos, o Vitória ainda convive com atletas que iniciaram o ano em recuperação, como o goleiro Fintelman, o lateral Claudinho e o volante Rúben Rodrigues, que permanecem no DM. Já Lucas Arcanjo superou o problema físico e voltou a ficar à disposição.

Apesar do número elevado de baixas, o departamento médico começa a dar sinais de esvaziamento. Edu, Camutanga e Renato Kayzer, que estavam em tratamento até recentemente, foram liberados e devem reforçar a equipe comandada por Jair Ventura no duelo contra o Jacuipense, neste domingo (1º), às 17h, no Barradão.