Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estacionamento do Barradão pode virar patrimônio cultural de Salvador

Projeto apresentado na Câmara Municipal prevê reconhecer o espaço, destacando seu papel em eventos e manifestações da comunidade

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:22

Barradão, estádio do Vitória
Barradão, estádio do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) analisa um Projeto de Lei que propõe transformar o estacionamento do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Patrimônio Cultural Material do município. A iniciativa foi apresentada nesta terça-feira (24) pelo vereador Kel Torres (Republicanos).

A proposta prevê o reconhecimento das áreas de estacionamento localizadas em frente e na lateral do estádio, situado na Rua Artêmio Castro Valente, no bairro de Canabrava, onde está a sede do Esporte Clube Vitória. Segundo o texto, o objetivo é valorizar, preservar e promover o espaço como elemento integrante da identidade cultural de Salvador.

Barradão

Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por VICTOR FERREIRA / ECV
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
1 de 15
Barradão por Divulgação/EC Vitória

De acordo com a justificativa do projeto, o local ultrapassa sua função original de apoio aos dias de jogo e se consolidou como ponto de convivência e expressão cultural da comunidade. Nos últimos anos, especialmente após a criação de um segundo estacionamento oficial, o espaço mais antigo passou a sediar festas e manifestações culturais antes e depois das partidas do Vitória, além de eventos realizados em períodos sem atividades esportivas.

A matéria destaca que o estacionamento possui relevância arquitetônica, artística, cultural e simbólica para a cidade, sendo utilizado de forma recorrente pela população. Para o autor da proposta, o reconhecimento institucional do espaço formaliza uma realidade já existente e abre caminho para futuras ações de preservação e valorização.

LEIA MAIS 

Apresentado pelo Vitória, Diego Tarzia lamenta ausência no Baianão: 'tristeza grande'

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Campeão nacional pelo Vitória salva time gaúcho do rebaixamento com gol decisivo

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Caso o projeto seja aprovado, caberá ao Poder Executivo municipal registrar o bem nos cadastros oficiais de patrimônio cultural e incentivar medidas de conservação, além de promover atividades educativas, culturais e turísticas relacionadas ao espaço. O texto ressalta, no entanto, que o reconhecimento não implica tombamento, desapropriação ou qualquer restrição ao direito de propriedade, mantendo-se as garantias legais vigentes.

Protocolado nesta semana, o projeto aguarda parecer da Diretoria Legislativa da Câmara antes de seguir para análise nas comissões temáticas. Ainda não há previsão de quando a proposta será levada ao plenário para votação.

Tags:

Vitória Cultura Câmara Municipal de Salvador

Mais recentes

Imagem - Ex-Bahia e campeão Mundial com a Seleção é condenado a prisão por porte de arma ilegal

Ex-Bahia e campeão Mundial com a Seleção é condenado a prisão por porte de arma ilegal
Imagem - Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico

Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico
Imagem - Bahia x O’Higgins: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x O’Higgins: veja onde assistir, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)
01

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)

Imagem - Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes
02

Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes

Imagem - Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento
03

Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora
04

Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora