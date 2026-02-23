Acesse sua conta
Campeão nacional pelo Vitória salva time gaúcho do rebaixamento com gol decisivo

O centroavante foi o responsável por marcar o único gol do Guarany de Bagé contra o Inter SM no Campeonato Gaúcho

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 22:00

Welder marca o gol da virada do Vitória contra o Sampaio Corrêa
Welder marcou o gol da virada do Vitória contra o Sampaio Corrêa

Uma das figuras decisivas do título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Vitória, o atacante Welder vive um início de temporada em alta no futebol gaúcho. O centroavante foi o responsável por marcar o único gol do Guarany de Bagé contra o Inter SM no Campeonato Gaúcho. O gol, inclusive, que salvou o time do ex-jogador do Leão de ser rebaixado no estadual.

Figura querida pela torcida rubro-negra por ter marcado o gol que garantiu matematicamente o acesso do Vitória à Série A, Welder já uma relação antiga com o Guarany. Esta é a quarta passagem do atacante pelo clube, onde já havia atuado em 2020, 2021 e 2022, somando 13 gols em 22 partidas. Foi justamente após a passagem de 2021 que o centroavante chegou ao futebol baiano pela primeira vez, para defender a Jacuipense.

Relembre a passagem de Welder pelo Vitória

Pelo Leão do Sisal, Welder teve bom rendimento em 2022, com oito gols em 18 jogos, desempenho que o levou a novas oportunidades na carreira. Ainda naquele ano, passou por Confiança e retornou ao Guarany de Bagé, antes de voltar à Jacuipense para a disputa do Campeonato Baiano de 2023, no qual foi vice-artilheiro, com cinco gols.

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Vitória se movimenta no mercado para fechar primeira janela de transferências

Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'

Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa

O destaque no estadual despertou o interesse do Vitória, que contratou o atacante por empréstimo para a disputa da Série B de 2023. Com a camisa rubro-negra, Welder disputou 20 partidas e marcou quatro gols, todos na competição nacional. O mais marcante deles veio na 36ª rodada, contra o Novorizontino, quando converteu um pênalti que confirmou matematicamente o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro.

Após deixar o Vitória, o atacante passou por CRB e Caxias, até retornar ao Guarany de Bagé em 2026, onde novamente assume papel de protagonismo no elenco. Ao longo da carreira, Welder também defendeu outros clubes do Rio Grande do Sul, como Santo Ângelo, Palmeirense, Pelotas, São Paulo-RS, Avenida, Esportivo, Gaúcho e Caxias, além de equipes de outros estados, como Marcílio Dias-SC, Sampaio Corrêa, Confiança e CRB.

