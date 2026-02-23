IMPORTANTE

Campeão nacional pelo Vitória salva time gaúcho do rebaixamento com gol decisivo

O centroavante foi o responsável por marcar o único gol do Guarany de Bagé contra o Inter SM no Campeonato Gaúcho

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 22:00

Welder marcou o gol da virada do Vitória contra o Sampaio Corrêa Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

Uma das figuras decisivas do título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Vitória, o atacante Welder vive um início de temporada em alta no futebol gaúcho. O centroavante foi o responsável por marcar o único gol do Guarany de Bagé contra o Inter SM no Campeonato Gaúcho. O gol, inclusive, que salvou o time do ex-jogador do Leão de ser rebaixado no estadual.

Figura querida pela torcida rubro-negra por ter marcado o gol que garantiu matematicamente o acesso do Vitória à Série A, Welder já uma relação antiga com o Guarany. Esta é a quarta passagem do atacante pelo clube, onde já havia atuado em 2020, 2021 e 2022, somando 13 gols em 22 partidas. Foi justamente após a passagem de 2021 que o centroavante chegou ao futebol baiano pela primeira vez, para defender a Jacuipense.

Pelo Leão do Sisal, Welder teve bom rendimento em 2022, com oito gols em 18 jogos, desempenho que o levou a novas oportunidades na carreira. Ainda naquele ano, passou por Confiança e retornou ao Guarany de Bagé, antes de voltar à Jacuipense para a disputa do Campeonato Baiano de 2023, no qual foi vice-artilheiro, com cinco gols.

O destaque no estadual despertou o interesse do Vitória, que contratou o atacante por empréstimo para a disputa da Série B de 2023. Com a camisa rubro-negra, Welder disputou 20 partidas e marcou quatro gols, todos na competição nacional. O mais marcante deles veio na 36ª rodada, contra o Novorizontino, quando converteu um pênalti que confirmou matematicamente o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro.