Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meia que decepcionou no Bahia vira chave na carreira e briga por título inédito

Warley foi decisivo na campanha do Barra, que está na final do Campeonato Catarinense

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:49

Warley pelo Bahia
Warley pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

O meia Warley vive um dos melhores momentos da carreira justamente após uma passagem apagada pelo Bahia. Hoje, ele é peça importante do Barra, que disputa um título inédito do Campeonato Catarinense. O Barra garantiu vaga na final estadual pela primeira vez em sua história ao superar o Camboriú Futebol Clube por 3x0 na semifinal. Antes disso, o time já havia avançado com um triunfo por 1x0 sobre o Santa Catarina Clube nas quartas de final — partida decidida com gol de Warley.

O meia, que pouco conseguiu mostrar no Bahia, tem sido decisivo na campanha histórica do clube catarinense. O Barra já vinha em ascensão desde a temporada passada, quando conquistou o título da Campeonato Brasileiro Série D e consolidou seu projeto de crescimento. Agora, ao alcançar a final estadual, confirma o momento de evolução dentro de campo.

Relembre a passagem de Warley pelo Bahia

Warley pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Warley pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Warley pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Warley pelo Botafogo-PB por Divulgação/Cristiano Santos
Warley pelo Barra por Tiago Winter/Barra
1 de 5
Warley pelo Bahia por Felipe Oliveira/ECB

Warley celebrou a fase vivida pelo clube. “É um sentimento incrível poder viver isso. Sabemos de todo o trabalho que vem sendo feito nesses últimos anos, com o título da Série D, e chegar agora à final do Catarinense mostra que o clube está no caminho certo. O grupo está muito unido e merece esse momento”, afirmou.

O meia também reforçou que o elenco mantém os pés no chão para a decisão. “Conseguimos uma grande vitória na semifinal, mas sabemos que ainda não acabou. Vamos continuar trabalhando forte, com humildade e concentração, porque queremos fazer ainda mais história com essa camisa.”

A final será contra a Associação Chapecoense de Futebol, que eliminou o Brusque Futebol Clube. O primeiro jogo está marcado para o dia 1º de março, às 18h, na Arena Barra, enquanto a volta acontece no dia 8, em Chapecó.

LEIA MAIS 

Ex-atacante do Bahia brilha em retorno ao futebol após lesão grave que o afastou dos gramados

Bahia anuncia venda de volante Rezende para clube chinês

Retorno de Everton Ribeiro é trunfo do Bahia para virar contra o O’Higgins na Libertadores

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final

Confira as datas e horários das semifinais do Campeonato Baiano 2026

Passagem frustrante pelo Bahia

O protagonismo atual contrasta com a curta e discreta passagem pelo Bahia em 2022. Contratado após se destacar no Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba, Warley chegou ao Tricolor cercado de expectativa. No entanto, uma lesão muscular atrasou sua estreia, que só aconteceu em maio daquele ano.

Em quatro meses no clube, disputou apenas duas partidas — ambas como titular — e foi substituído no intervalo nas duas ocasiões. Ainda esteve no banco em outros compromissos, mas não conseguiu se firmar e teve o contrato rescindido em agosto.

Depois da saída de Salvador, rodou por clubes como Sampaio Corrêa Futebol Clube, Independente São Joseense, Joinville Esporte Clube e Botafogo Futebol Clube até chegar ao Barra, onde reencontrou espaço e protagonismo.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Ex-atacante do Bahia brilha em retorno ao futebol após lesão grave que o afastou dos gramados

Ex-atacante do Bahia brilha em retorno ao futebol após lesão grave que o afastou dos gramados
Imagem - Campeão nacional pelo Vitória salva time gaúcho do rebaixamento com gol decisivo

Campeão nacional pelo Vitória salva time gaúcho do rebaixamento com gol decisivo
Imagem - Jogador emprestado pelo Vitória marca no fim e elimina Santos de Neymar no Paulistão

Jogador emprestado pelo Vitória marca no fim e elimina Santos de Neymar no Paulistão

MAIS LIDAS

Imagem - Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026