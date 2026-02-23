GUINADA NA CARREIRA

Meia que decepcionou no Bahia vira chave na carreira e briga por título inédito

Warley foi decisivo na campanha do Barra, que está na final do Campeonato Catarinense

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:49

Warley pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

O meia Warley vive um dos melhores momentos da carreira justamente após uma passagem apagada pelo Bahia. Hoje, ele é peça importante do Barra, que disputa um título inédito do Campeonato Catarinense. O Barra garantiu vaga na final estadual pela primeira vez em sua história ao superar o Camboriú Futebol Clube por 3x0 na semifinal. Antes disso, o time já havia avançado com um triunfo por 1x0 sobre o Santa Catarina Clube nas quartas de final — partida decidida com gol de Warley.

O meia, que pouco conseguiu mostrar no Bahia, tem sido decisivo na campanha histórica do clube catarinense. O Barra já vinha em ascensão desde a temporada passada, quando conquistou o título da Campeonato Brasileiro Série D e consolidou seu projeto de crescimento. Agora, ao alcançar a final estadual, confirma o momento de evolução dentro de campo.

Warley celebrou a fase vivida pelo clube. “É um sentimento incrível poder viver isso. Sabemos de todo o trabalho que vem sendo feito nesses últimos anos, com o título da Série D, e chegar agora à final do Catarinense mostra que o clube está no caminho certo. O grupo está muito unido e merece esse momento”, afirmou.

O meia também reforçou que o elenco mantém os pés no chão para a decisão. “Conseguimos uma grande vitória na semifinal, mas sabemos que ainda não acabou. Vamos continuar trabalhando forte, com humildade e concentração, porque queremos fazer ainda mais história com essa camisa.”

A final será contra a Associação Chapecoense de Futebol, que eliminou o Brusque Futebol Clube. O primeiro jogo está marcado para o dia 1º de março, às 18h, na Arena Barra, enquanto a volta acontece no dia 8, em Chapecó.

Passagem frustrante pelo Bahia

O protagonismo atual contrasta com a curta e discreta passagem pelo Bahia em 2022. Contratado após se destacar no Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba, Warley chegou ao Tricolor cercado de expectativa. No entanto, uma lesão muscular atrasou sua estreia, que só aconteceu em maio daquele ano.

Em quatro meses no clube, disputou apenas duas partidas — ambas como titular — e foi substituído no intervalo nas duas ocasiões. Ainda esteve no banco em outros compromissos, mas não conseguiu se firmar e teve o contrato rescindido em agosto.