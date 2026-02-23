CAPITÃO DE VOLTA

Retorno de Everton Ribeiro é trunfo do Bahia para virar contra o O’Higgins na Libertadores

Camisa 10 do Esquadrão ficou fora do primeiro jogo por conta de uma suspensão

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:42

Everton Ribeiro em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Campanha recorde no Campeonato Baiano e presença no G4 do Campeonato Brasileiro Série A. O início de temporada do Esporte Clube Bahia é praticamente perfeito. No entanto, toda a empolgação pode perder força em caso de eliminação precoce na Copa Libertadores da América. Após a derrota por 1x0 para o O'Higgins Fútbol Club, no Chile, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar, o Tricolor precisa reverter o placar nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena Fonte Nova, para seguir vivo na competição.

Para buscar a virada, o Esquadrão terá um reforço decisivo: o camisa 10 e capitão Everton Ribeiro, que não atuou na primeira partida por cumprir suspensão. Com sua principal referência técnica de volta, os números indicam um cenário mais favorável. Desde que chegou ao clube, em 2023, o meia participou de 126 jogos, ajudando o time a alcançar 67,4% de aproveitamento. Já nas 37 partidas em que esteve ausente, o índice caiu para 60,6%.

“Me sinto preparado para ajudar a equipe, para liderar o time. E conto também com todos, todos podem ser protagonistas. Cada um vai fazer seu melhor para fazer a diferença dentro de campo. Eu com passes, às vezes com gols, cada um com seu melhor para a gente poder sair de campo com o triunfo”, afirmou Everton Ribeiro em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (23), na Cidade Tricolor.

Além do impacto estatístico, o capitão agrega experiência quando o assunto é Libertadores. Bicampeão pelo Flamengo, com passagens também por Cruzeiro Esporte Clube e pelo próprio Bahia, o meia soma 77 partidas na competição. Entre os brasileiros em atividade, é o quarto com mais jogos disputados, atrás apenas de Fábio (110), Weverton (100) e Marcos Rocha (90). Toda essa experiência será fundamental para ajudar o time a seguir lutando pela “Glória Eterna”.

“Tento passar tudo que eu já vivi, tudo que eu já ganhei de experiência nos jogos anteriores. Passar isso para os mais novos. Acho que ano passado foi uma boa experiência, fizemos bons jogos, e esse ano novamente temos um jogo difícil, de mais contato físico. Acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Espero que a gente possa colocar nosso melhor em campo”, projetou o camisa 10.

Além do seu próprio retorno, o meia aposta na força da Fonte Nova como trunfo para reverter a desvantagem. Na temporada passada, a equipe construiu uma relação sólida com a torcida e registrou aproveitamento de 84% em casa: foram 32 triunfos e apenas cinco derrotas em 42 jogos. Em 2026, o desempenho segue consistente, com cinco vitórias e um empate em seis partidas.

“A gente sabe que qualquer vantagem em um jogo de mata-mata pode fazer a diferença. Mas também sabemos que dentro de casa somos fortes. Contamos com a força da torcida e temos que fazer valer isso. É diferente jogar fora e dentro da Fonte. Conhecemos melhor o campo, sabemos por onde atacar. Temos que usar todas as armas que temos.”