Por onde anda Jennifer Grey? Atriz de 'Dirty Dancing' revela como plástica 'arruinou' carreira

Eterna 'Baby' conta em livro de memórias como uma segunda cirurgia no nariz mudou drasticamente seu rosto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:39

Jennifer Grey em Dirty Dancing (1987)
Jennifer Grey em Dirty Dancing (1987) Crédito: Reprodução

Lançado em 1987, Dirty Dancing se transformou em um fenômeno mundial. Ambientado nos anos 1960, o longa apresentou ao público a história de Frances “Baby” Houseman e seu romance com o instrutor Johnny Castle, vivido por Patrick Swayze. O filme arrecadou mais de US$ 200 milhões, venceu o Oscar com a canção (I’ve Had) The Time of My Life e eternizou cenas que seguem no imaginário popular até hoje.

Se Swayze consolidou o estrelato, o caminho foi bem diferente para Jennifer Grey. Apesar do enorme sucesso como Baby, a atriz viu sua carreira perder força nos anos seguintes e, décadas depois, revelou o motivo.

Em seu livro de memórias, Out of the Corner, Grey contou que decidiu fazer uma rinoplastia após o estouro do filme. Desde o início da carreira, ouvia que seu nariz, que ela associava à sua herança judaica, poderia limitar oportunidades em Hollywood. Relutou por anos, mas acabou cedendo.

A primeira cirurgia correu bem e, segundo ela, abriu portas. No entanto, uma segunda intervenção para corrigir um detalhe mudou drasticamente seu rosto. Quando retirou as bandagens, não se reconheceu. O resultado foi tão diferente que o público simplesmente deixou de identificá-la como a atriz de Dirty Dancing.

Grey descreveu o momento como devastador. Disse que se sentiu como se tivesse apagado justamente a característica que a tornava única. Para piorar, os convites de trabalho diminuíram drasticamente. “Foi como me tornar anônima da noite para o dia”, relatou em entrevistas anos depois.

Jennifer Grey

Jennifer Grey em Dirty Dancing (1987) por Reprodução
Dirty Dancing: Ritmo Quente (1987) por Reprodução
A atriz Jennifer Grey em imagem de 2019 por Reprodução/Getty Images
Jennifer Grey com seus pais na estreia de 'Dirty Dancing' por Reprodução/Getty Images
Cena de 'Dirty Dancing' por Reprodução/Getty Images
O sucesso do filme lançou Patrick Swayze ao estrelato, o mesmo não ocorreu com Jennifer Grey por Reprodução/Getty Images
Sequência de "Dirty Dancing" terá participação de Jennifer Grey por Reprodução/Redes Sociais
As atrizes Tracy Pollan e Jennifer Grey por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Jennifer Grey em Dirty Dancing (1987) por Reprodução

Filha do ator Joel Grey, vencedor do Oscar por Cabaret, Jennifer cresceu ouvindo que a indústria era dura com quem fugia do padrão. Ainda assim, o impacto emocional da mudança foi profundo. Ela precisou reconstruir sua identidade longe do rótulo de Baby e longe dos holofotes.

Hoje, ao olhar para trás, a atriz afirma que o período difícil a fortaleceu. Trabalhando na produção de uma sequência de Dirty Dancing, diz se sentir mais segura e grata. Mais do que a aparência, aprendeu a valorizar quem é, como artista, mãe e mulher.

